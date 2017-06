Site d’injection supervisée: les voisins en ont marre

Les voisins d’un site d’injection supervisée du centre-ville de Montréal en ont déjà assez des dérangements qu’ils vivent à peine une semaine après l’ouverture du centre.

«Depuis une semaine, on voit des seringues par terre, des gens se piquer dans la rue, faire des échanges de drogue. On se fait réveiller par des prostitués dans la rue, la nuit», a lancé Daniel Marangère, un résident de l’immeuble d’une vingtaine d’habitations situé juste en face des nouveaux locaux de l’organisme Cactus, sur la rue Berger, près de la rue Sainte-Catherine.

Il a d’ailleurs interpellé le maire en pleine rue, lundi, alors que Denis Coderre inaugurait le nouveau site d’injection supervisé offert par Cactus.

Le maire Denis Coderre a tenté de le rassurer, disant que la situation allait revenir à la normale, que le centre d’injection supervisé va permettre de limiter le nombre de seringues dans les rues et de faire les injections à l’intérieur.

Changement de lieux

Anciennement sur la rue Sanguinet pendant 10 ans, l’organisme Cactus, qui distribue et récupère du matériel d’injection, vient tout juste d’ouvrir ses nouveaux locaux, rue Berger, en plus d’y offrir une salle d’injection supervisée avec l’aval de Québec et d’Ottawa.

«Ces centres sont nécessaires, a reconnu un voisin du centre, Denis Dubé, mais quand je vois un gars assis dans la rue en train de se piquer comme vendredi dernier, ça ne marche pas. Je m’inquiète s’il y a des enfants dans le secteur.»

«On est dans des logements sociaux, donc on ne peut pas déménager. Mais je ne me sens pas en sécurité quand je sors de chez moi et que je vois ça», a ajouté Chantal Beauregard, aussi résidente de l’immeuble en face de Cactus, tout comme sa voisine Pierrette Trépanier.

Améliorations à venir

Sandhia Vadlamudy, la directrice de l’organisme Cactus, a reconnu que ces préoccupations des résidents lui ont été transmises. «Je demande aux résidents de prendre un peu de temps pour mesurer l’impact réel des sites d’injections supervisées», a-t-elle répondu, assurant qu’elle continue la sensibilisation auprès de la clientèle.

Elle a assuré que le personnel est équipé d’une caméra qui capte des images en face des locaux et qu’ils interviennent dès qu’ils prennent connaissance d’un événement.

Mme Vadlamudy a indiqué que quelques dizaines d’utilisateurs par jour ont profité de la salle d’injection supervisée dans la dernière semaine, et une dizaine par jour du côté de l’organisme Dopamine, dans Hochelaga-Maisonneuve. Ils comptent en avoir plus quand le service sera mieux connu.