Sylvain Cossette partage une vieille photo de lui qui nous laisse dubitatifs

Impossible!

Sylvain Cossette, que plusieurs considèrent comme un sex-symbole québécois, nous a surpris ce week-end en partageant une photo absolument renversante de lui plus jeune.

La moustache, la coupe Longueuil plus ou moins assumée, le regard un peu vide : voici la preuve que personne n’est à l’abri d’une mauvaise photo, même Sylvain Cossette.

«J’ai trouvé aucun filtre pour améliorer ma face de Freddie Mercury en vacances», indique à la blague le chanteur québécois sur Instagram.

Une publication partagée par Sylvain cossette (@sylvain_cossette) le 22 Juin 2017 à 17h46 PDT

Le plus étrange là-dedans c'est que Sylvain Cossette a l'air plus jeune maintenant que dans ce cliché vieillissant... Une chose est certaine, c'est que dans une vingtaine d’années, on va trouver nos barbes fournies et nos man buns vraiment démodés!