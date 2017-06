Teemu Selanne et Mark Recchi feront leur entrée au Temple de la renommée du hockey

Les attaquants Teemu Selanne, Paul Kariya, Dave Andreychuk et Mark Recchi ont obtenu leur place au Temple de la renommée du hockey, lundi.

Danielle Goyette, qui a représenté le Canada sur la scène internationale à plusieurs reprises, a aussi été élue, tout comme les bâtisseurs Clare Drake et Jeremy Jacobs, l’actuel propriétaire des Bruins de Boston.

Selanne a pris sa retraite au terme de la saison 2013-2014 après avoir amassé 1457 points en 1451 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Le Finlandais a notamment remporté la coupe Stanley avec les Ducks d’Anaheim en 2007.

«C’est un sentiment incroyable, a-t-il mentionné au réseau ESPN. Pour être honnête, j’avais les yeux rivés sur mon téléphone pour être certain de ne pas manquer l’appel.»

Celui qui a amorcé sa carrière avec les Jets de Winnipeg avait fait écarquiller bien des yeux à son année recrue, réalisant un record qui tient encore à ce jour, soit une récolte de 76 buts. L’ailier avait alors totalisé 132 points.

Complice de Selanne pendant plusieurs années avec l’équipe californienne, Kariya a conclu sa brillante carrière avec 989 points en autant de rencontres. Double récipiendaire du trophée Lady Byng, le rapide patineur avait obtenu 108 points, dont 50 filets, dès sa deuxième campagne dans la meilleure ligue au monde, dans l’uniforme des Mighty Ducks d’Anaheim.

Kariya a aussi évolué avec l’Avalanche du Colorado, en compagnie de Selanne, en plus d’avoir joué pour les Predators de Nashville et les Blues de St. Louis.Porte-couleurs du Canadien de Montréal pendant cinq saisons, Recchi a remporté la coupe Stanley avec trois formations différentes, soit les Penguins de Pittsburgh (1991), les Hurricanes de la Caroline (2006) et les Bruins de Boston (2011). L’ailier a totalisé 1533 points en 1652 matchs, lui qui avait été un choix de quatrième tour des Penguins en 1988.

De son côté, Andreychuk a disputé un impressionnant total de 1639 parties dans la LNH, obtenant 1338 points. Le natif de Hamilton, en Ontario, a finalement été en mesure de goûter à une conquête de la coupe Stanley en 2004 alors qu’il était le capitaine du Lightning de Tampa Bay.

Finalement, Goyette s’est jointe en 1991 à l’équipe nationale de hockey féminin, avec laquelle elle a évolué pendant 15 ans. Elle a remporté trois médailles olympiques avec la formation canadienne, soit l’argent en 1998 aux Jeux de Nagano, l’or en 2002 à Turin et l’or en 2006 à Salt Lake City.

Elle a également été le porte-drapeau de la délégation canadienne à la cérémonie de clôture des Jeux de Turin. Membre du Panthéon des sports du Québec et du Temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey sur glace, Goyette est devenue entraîneuse en 2012.

Elle a contribué à la conquête de la médaille d’or olympique de l’équipe nationale féminine à Sotchi, en 2014, à titre d’entraîneuse adjointe.