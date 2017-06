Un espoir des Oilers a le sens de la répartie

Si le minuscule attaquant de 5 pi 8 po et 148 lb Kailer Yamamoto a été sélectionné au premier tour du repêchage (22e au total) par les Oilers d’Edmonton, c’est peut-être bien car il a impressionné la formation albertaine grâce à... son sens de la répartie.

Yamamoto a pris la formation de court, lorsqu’elle lui a demandé quels motifs justifieraient de le repêcher, lors des traditionnelles entrevues du «Combine» (tests physiques) de la LNH.

«Car je vais revenir vous hanter,» a-t-il osé, non sans audace.

Comme quoi, malgré son petit gabarit, le dynamique attaquant ne s’en laisse pas imposer, sur la glace comme en dehors.

Le directeur général de la formation albertaine, Peter Chiarelli, a évidemment été conquis par cette réplique. Mais il en avait aussi long à dire sur les habiletés du jeune joueur.

«Il est petit, mais il est fort et montre beaucoup de caractère et de talent. On l’a vu jouer à plusieurs reprises et il n’a pas déçu,» a-t-il affirmé.

Un ailier droit, Yamamoto a enregistré 99 points, dont 42 buts, dans l'uniforme des Chiefs de Spokane dans la Ligue junior de l'Ouest (WHL).