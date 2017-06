Un lapin dans le chapeau

On n’a pas trop d’information sur Ryan Poehling.

Bon, il mesure 6 pi 2 po, c’est déjà ça. C’est un joueur de centre, voilà qui est intéressant. Il va jouer à St. Cloud l’an prochain, ok.

Ce que Trevor Timmins affirme. «Il a le potentiel pour évoluer sur l’un de nos trois premiers trios dans quelques années.» Ouf!

Les deux premiers trios, c’est parfait. Le troisième trio, non. Le Canadien a besoin d’un joueur de centre de haut niveau. Ça fait 20 ans qu’on chante ce refrain.

Quant aux autres sélections, on nage également dans l’inconnu et le repêchage n’est pas une science exacte, comme le démontre le Canadien lui-même. Mon collègue Jonathan Bernier soulignait l’autre jour que parmi tous les joueurs recrutés par le Canadien depuis 2008, seulement quatre ont disputé 100 matchs avec la formation.

C’est le cas de le dire, le repêchage n’est pas une science exacte, mais pourquoi faut-il que ce soit Trevor Timmins qui appuie cette théorie? Et à ce que je sache, mon camarade Alain Chainey a largement contribué aux succès des Ducks d’Anaheim. Si je fais un parallèle entre Alain et le repêchage, c’est que les Ducks et les Sénateurs d’Ottawa ont vu jusqu’à maintenant 16 de leurs joueurs recrutés depuis 2007 atteindre le plateau des 100 matchs et plus avec leur organisation.

Aux dernières nouvelles, les Ducks et les Sénateurs ont atteint la finale de leur association respective. Chainey ne serait-il pas l’homme tout désigné pour explorer dans les moindres détails tous les joueurs que propose la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Est-il normal qu’une organisation ne parvienne pas à dénicher du talent dans sa propre cour? Zachary Lauzon et Maxime Comtois ont été recrutés par les Penguins et les Ducks respectivement. S’il fallait... Non, autant ne pas y penser.

Phase importante

Marc Bergevin entre donc dans la phase la plus importante de l’entre-saison. Il y a toujours le dossier Alex Galchenyuk qui alimente les rumeurs. Il y a le dossier d’un défenseur de haut niveau.

Il y a Alexander Radulov... et du même coup le marché des joueurs autonomes sans compensation.

Depuis quelques années, à partir du 1er juillet, l’intérêt s’amenuise parce que les candidats intéressants sont moins nombreux. Il y a toujours la possibilité de colmater quelques brèches en embauchant un joueur de 35 ans et plus mais encore là, il y a des règlements qui refroidissent parfois l’enthousiasme des décideurs.

Ce qu’on observe maintenant, c’est que les équipes s’assurent que leurs meilleurs effectifs vont demeurer dans l’organisation avec des contrats de plusieurs années. Et cette saison, ça ne déroge pas à la règle.

Quel pourrait être l’intérêt de Bergevin à s’afficher au marché des joueurs autonomes sans compensation?

En tête du groupe, c’est justement un joueur ayant joué avec le Canadien. Alexander Radulov a attiré l’attention l’an dernier. Il s’est avéré un coup spectaculaire de la part de Bergevin.

Un contrat d’un an, on voit ce que tu peux faire, et on verra.

Autre plan

Bergevin a aimé ce qu’il a vu. Par contre, il a sûrement grimacé quand l’agent du joueur russe a avancé la perspective d’une entente de huit ans à raison de 7 millions $ par saison. Ouch! Ce que l’agent ne savait pas à ce moment-là, c’est que le décideur du Canadien avait un autre plan en tête, qu’il avait comme priorité un jeune patineur de 23 ans évoluant à Tampa, Jonathan Drouin. Bang!

Radulov sera-t-il de retour avec le Canadien? Oui s’il accepte la proposition de Bergevin. Peut-être une entente de trois ans à raison de 6 millions $ par saison. Ce qui serait raisonnable dans les circonstances. Il est clair qu’il y aura sûrement quelques équipes qui se montreront plus généreuses.

Joueurs disponibles

D’autres joueurs autonomes seront disponibles.

Joe Thornton, San Jose. Il a 37 ans. Il a perdu de son lustre l’an dernier, incommodé par les blessures. Pour deux ans, ce serait à considérer. Un passeur de premier plan, un joueur de centre.

Patrick Marleau, San Jose. Il a également 37 ans, encore capable de rivaliser sur le plan de la rapidité. Un cas intéressant mais pour une courte période. Il peut jouer au centre mais ce n’est pas sa position naturelle.

Patrick Sharp, Dallas. Il a 35 ans, trop souvent blessé.

Dan Girardi, ex-Ranger. Il a 33 ans. C’est sur le flanc gauche que le Canadien a besoin de renfort à la ligne bleue.

Dmitry Kulikov, Buffalo, 26 ans. Il a été une grande déception pour les décideurs des Sabres. Mais il est encore jeune. Il a connu de bonnes saisons avec l’entraîneur Gerard Gallant en Floride.

Kevin Shattenkirk, Washington, 28 ans. Il demande beaucoup d’argent. Il n’a rien cassé à Washington et c’est un droitier.

Michael Stone, Calgary, 27 ans. Un autre droitier. Les Flames l’auraient probablement embauché, n’eût été la transaction impliquant Travis Hamonic.

Johnny Oduya, Chicago, 35 ans. Un défenseur qui sera soumis au règlement des joueurs de 35 ans et plus. Le risque serait trop grand et il a été décevant à Chicago.

Karl Alzner, Washington, 28 ans. Si Bergevin a 5 ou 6 millions $ dans les coffres pour un défenseur gaucher fiable, il est un candidat intéressant.

Comme on le constate, il n’y a pas de quoi s’énerver.

Échanges

L’autre option, et ça semble la plus logique pour Bergevin, c’est le marché des transactions. Mais quand on lance la ligne à l’eau, si on convoite le gros poisson, il faut un appât très

particulier attaché à l’hameçon.

A-t-il cet appât? Oui et non. Carey Price possède une certaine immunité. Et dans le cas de Galchenyuk, échanger quatre 25 cents pour un dollar ne résout par le problème.

A-t-il un lapin dans son chapeau? Sur ce plan, il a causé de nombreuses surprises depuis son arrivée en poste?