Un trophée qui sera difficile à remporter

MONTRÉAL - L’Impact de Montréal a tenu un dernier entraînement, lundi, avant de partir pour Toronto afin d’aller y disputer le match retour de la finale du Championnat canadien.

Le onze montréalais se présentera au BMO Field avec une tâche complexe entre les mains s’il veut soulever la coupe des Voyageurs : y battre le Toronto FC après avoir dû se contenter d’un verdict nul de 1-1 au match aller, la semaine dernière, au Stade Saputo.

Un TFC qui domine la Major League Soccer (MLS) depuis maintenant plusieurs semaines. Mais l’Impact essaiera de ne pas trop y penser, mardi soir.

«C'est une finale, a résumé le capitaine, Patrice Bernier. Il n'y a pas de lendemain, c'est surtout ça le mot qu'il va falloir se dire.»

S’il y en a un qui a hâte au premier coup de sifflet, c’est le gardien Maxime Crépeau. Le jeune homme veut se prouver dans l’uniforme de l’Impact et pour lui, cette compétition, c’est tout ce qui compte.

«Ma saison, entre guillemets, c'est le Championnat canadien, a-t-il laissé tomber. Si on gagne, et bien je gagne un match de plus et c'est comme ça que je le vois. Donc oui, c'est très important au niveau personnel.»

D'ailleurs, le gardien estime qu'il a gagné en confiance depuis le début du tournoi.

«Plus tu as des minutes, plus tu es serein, a-t-il expliqué. Je vais là-bas tout simplement en étant calme et confiant et je crois que je peux faire le boulot quand je vais être sollicité.»

Peu de jambes fraîches

Crépeau aura les jambes fraîches, mardi soir, mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Deux jours après avoir disputé les 90 minutes du match contre le Crew, Blerim Dzemaili et Ignacio Piatti devraient à nouveau être du onze de départ.

«Les joueurs veulent jouer le plus de matchs possible, a rappelé Bernier. Pour avoir parlé à Blerim, il est habitué à jouer le mercredi et le samedi suivant. Tu dois juste prendre les moyens nécessaires pour préparer ton corps pour le match.»

En tout cas, Dzemaili ne se comporte pas comme un joueur fatigué. Après avoir disputé une saison complète à Bologne, dans l’exigeante Série A, l’international suisse s’est amené à Montréal et a repris le collier sans sourciller. Mieux encore, il a été excellent jusqu’à maintenant.

«Tu vois que dans ses passes décisives, dans tous les matchs qu'il a joués, il donne le penalty à Piatti l'autre jour et il donne la passe à Anthony Jackson-Hamel, alors il va bien et ça, c'est important pour nous», a observé l’entraîneur Mauro Biello.

«C'est le genre de joueur que tu veux avoir, parce que tu sais que les autres joueurs regardent sur le terrain la façon dont il s'occupe de lui. C'est un bon exemple, surtout pour les plus jeunes, a indiqué Bernier. Ça ne veut rien dire qu'il ait 31 ans, parce qu'il peut jouer et il est performant match après match, peu importe l'allure du match, ou que l'on joue en MLS ou en Coupe.»

Pépin pour AJH

En terminant, petite mise à jour concernant l'état de santé de l’attaquant Anthony Jackson-Hamel : Mauro Biello a confirmé qu'il s'était blessé à la jambe droite lors du match contre le Crew.

La présence du prolifique Québécois est donc incertaine pour le match contre Toronto.