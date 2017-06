Une comédie bien orchestrée

C’est une comédie de haut calibre que présente le Théâtre du Vieux-Terrebonne pour la saison estivale. L’adaptation québécoise Les 3 ténors, mettant en vedette Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville, offre aux spectateurs une belle dose d’humour, très bien rythmée où s’ajoute une performance d’acteurs exceptionnelle.

Si la pièce de Ken Ludwig, Ténor recherché, a connu un important succès lorsqu’elle a été présentée en 2007, on peut d’emblée prédire que sa suite, l’actuelle pièce, Les 3 ténors, connaîtra autant de succès. Non seulement il s’agit d’un excellent texte, mais l’époustouflant jeu des acteurs en fait une pièce d’exception.

Dès la levée du rideau, les spectateurs sont transportés à Paris au début des années 1930 dans une chaleureuse suite du Ritz. Le somptueux décor avec en arrière-plan la tour Eiffel rappelle la belle époque.

La prémisse est assez simple. Henri Beaudet (Martin Drainville) un producteur québécois souhaite présenter à Paris, le concert du siècle mettant en vedette trois ténors. Si le point de départ n’a rien de surprenant, il en sera tout autrement à mesure que la pièce avance.

Un rythme effréné

En quelques minutes à peine, les spectateurs seront plongés dans une multitude de quiproquos et de dilemmes. Déjà, Tito Merelli (Luc Guérin), le grand ténor vedette, est en retard. À quelques heures du grand concert, le deuxième ténor annulera son contrat en raison du décès de sa mère. On le remplacera par un autre ténor, Carlos (Carl Poliquin), une étoile montante plus jeune que Tito. Craignant que Carlos lui fasse de l’ombre, Tito voudra également annuler son contrat. Rapidement, la chamaille entre les chanteurs et le casse-tête pour le producteur deviendront prétexte à de nombreux rebondissements. Restera le gendre du producteur, Max (Benoît Brière), qui semble le prix de consolation. Pour ajouter à cette comédie rocambolesque, une histoire d’adultère viendra se greffer.

Mais le rythme effréné sera à son apogée alors que le comédien Luc Guérin aura deux rôles à interpréter. Sa performance est exceptionnelle tandis que ses changements de costume se font à un rythme époustouflant. Quant à la performance de Benoît Brière, elle mérite, à elle seule, le déplacement.

Belle surprise

Si la pièce qui va de surprise en surprise propose un divertissement digne de ce nom, la grande surprise sera très certainement d’entendre chanter les trois ténors. Ils ont, au cours des derniers mois, travaillé à peaufiner leur voix avec une mezzo-soprano et le fruit de leurs efforts mérite d’être souligné. Autre belle prestation, celle de Catherine Sénart qui incarne Tatiana, une soprano russe.

Le soir de la première, une autre surprise toute spéciale attendait les spectateurs, alors qu’un chœur d’une quinzaine de personnes se trouvait sur les planches pour rendre la scène finale digne d’une pièce de Broadway.

Très certainement, un incontournable de la saison estivale.

Les 3 Ténors, à l’affiche au Théâtre du Vieux-Terrebonne jusqu’au 29 août