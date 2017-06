Une grosse semaine

Peter Chiarelli n’a pas quitté Chicago pour retourner à Edmonton après le repêchage.

Le directeur général des Oilers a plutôt pris un vol en direction de Toronto pour quelques réunions importantes.

Une d’entre elles aura lieu avec l’agent de Connor McDavid, Jeff Jackson, alors que le joueur par excellence de la dernière saison dans la LNH a encore une année de contrat à écouler; mais il est fort probable qu’il signe une entente de huit autres saisons le premier juillet.

C’est du moins l’objectif des Oilers qui n’ont aucunement l’intention que ce dossier traîne en longueur.

UN GROS DÉFI

Pour Peter Chiarelli, les prochains jours sont particulièrement importants pour l’avenir de sa franchise parce qu’il y a quatre autres joueurs, à l’instar de Connor McDavid, qui sont à la recherche d’un nouveau contrat.

Leon Draisaitl est aussi une priorité pour les Oilers alors qu’il a terminé son contrat recrue et il semble évident qu’il n’obtiendra pas un contrat de transition avec l’équipe, mais beaucoup plus une entente à long terme.

Zack Kassian n’a pas de contrat pour la saison prochaine et enfin Peter Chiarelli veut aussi s’entendre avec Patrick Maroon et Daniel Nurse.

Bref le directeur général des Oilers ne chômera pas, surtout qu’il doit s’assurer de remporter une ou plusieurs coupes Stanley avec l’équipe qu’il a sous la main.

«Il faut quand même gagner les matchs, souligne Peter Chiarelli dans une entrevue à Chicago. Il y a bien des équipes qui ont beaucoup de talent, mais qui sont incapables de gagner en série. C’est pourquoi il faut prendre les bonnes décisions. Avec les contrats de Leon et Connor que je dois régler dans les prochains jours, c’est évident que je dois être prudent dans ma façon de dépenser, particulièrement lorsque s’approche le marché des joueurs autonomes le premier juillet.»

CONNOR LE MEILLEUR

Connor McDavid était fier d’avoir remporté le trophée Ted Lindsay (meilleur joueur selon ses pairs) et le trophée Hart (selon les membres des médias) devant Sidney Crosby.

Mais pour McDavid, les trophées individuels n’ont pas beaucoup de valeur parce que ce qu’il souhaite surtout, c’est toucher à la coupe Stanley et c’est vraiment à ce moment qu’on pourra le comparer avec le capitaine des Penguins. Évidemment que chez les Oilers, on se frotte les mains en voyant comment Connor McDavid a évolué après seulement deux saisons dans la LNH.

«Connor a fait face à assez d’adversité présentement pour que je vous dise qu’il évolue bien comme capitaine de notre équipe, souligne Peter Chiarelli. Il a dû régler quelques dossiers qui sont survenus à l’extérieur de la glace et il poursuit son apprentissage normal. Je vous dirais que sa blessure à une épaule lors de la première saison lui a permis de faire de l’introspection, ce qui lui a permis d’avoir une bien meilleure approche sur son rôle et sur ce qui se passe sur la glace. Tu peux lui demander ce qu’il en pense.»

Justement on sent que Connor McDavid a pris beaucoup de maturité la saison dernière. Le jeune homme de 20 ans semble plus à l’aise devant les membres des médias, lui qui s’inspire de plus en plus du comportement de Sidney Crosby, l’ambassadeur et le visage de la LNH depuis maintenant une douzaine d’années.

Ce n’est pas un mauvais exemple à avoir. Pour ce qui est de son introspection lors de sa première saison dans la LNH, Connor McDavid est d’accord avec son directeur général.

«C’est la bonne façon de voir les choses effectivement. J’ai été capable de voir des choses de façon bien différente en regardant des matchs de la passerelle ou en prenant un certain recul en étant forcé de devenir un spectateur, même dans notre vestiaire. La marche est tellement haute entre le junior et la LNH. Maintenant je connais les tendances et les systèmes. Ces deux mois, blessé, ont finalement eu un impact positif.»

10 MILLIONS $ À COUPER

On se demande bien pourquoi les Panthers se sont départis de deux joueurs importants lors du repêchage d’expansion. C’est là où on doit souligner le génie du directeur général des Golden Knights, George McPhee. Il savait que le directeur général de l’équipe, Dale Tallon, avait reçu le mandat de couper 10 millions de dollars dans sa masse salariale. C’est énorme. C’est pourquoi George McPhee a accepté de prendre le contrat de Reilly Smith (5 ans, 5 millions de dollars par saison) en retour d’un choix de première ronde en 2018; mais les Panthers devaient aussi exposer Jonathan Marchessault pour qu’il soit réclamé par Las Vegas. C’est exactement ce qui s’est produit. Maintenant les Panthers devront encore être créatifs parce qu’il reste un autre quatre millions de dollars à retrancher. C’est donc dire qu’il serait très surprenant que Jaromir Jagr revienne, à moins que ses demandes salariales baissent de façon importante.

LE DOSSIER CHAUD

Joe Sakic a révélé samedi soir au micro de TVA Sports qu’il ne voulait plus échanger Matt Duchene parce qu’il n’était pas en mesure d’obtenir ce qu’il souhaitait en retour. Plusieurs directeurs généraux rencontrés sur le plancher au repêchage se disaient sceptiques et croient toujours que le directeur général de l’Avalanche n’aura pas le choix de l’échanger. Il semble qu’on a atteint un point de non-retour dans ce dossier et que le divorce entre Duchene et l’Avalanche est désiré par les deux partis. Les autres directeurs généraux le savent et attendent que les demandes de Joe Sakic baissent pour qu’une transaction soit effectuée.

GALCHENYUK EN DEMANDE ?

Une chose est certaine, Marc Bergevin travaille d’arrache-pied pour améliorer sa formation. Les Islanders font partie des équipes qui semblent avoir un intérêt pour Alex Galchenyuk, mais la réalité c’est que Marc Bergevin ne laissera pas partir son jeune attaquant tant et aussi longtemps qu’il n’obtiendra pas ce qu’il désire en retour. Soyons francs, la réputation d’Alex Galchenyuk n’est pas très bonne présentement et bien des directeurs généraux ne veulent pas prendre le risque de transiger pour ses services. Les négociations pour une prolongation de contrat vont se poursuivre en attendant.