Luc Goyer

De Saint-Eustache, subitement, le 23 juin 2017 à l’âge de 62 ans, est décédé M. Luc Goyer, époux de Mme Sylvie Raby, fils de feu Roméo Goyer et de feu Marie-Paule Dion et frère de feu Yves. Il fut propriétaire de Garage Goyer Ltée, Location Goyer Ltée, Automobiles SLG et de Remorquage Goyer Ltée.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Josée (Patrick Asselin) et Julie (Maxime Constantin), ses petits-enfants: Jade, Noémy, Ève, Élodie et Alexis, ses frères et soeurs: René (Diane Charette), Hélène (Bernard Lesiège), Bernard (Johanne St-Denis), Diane et Lise (Pierre Séguin), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 28 juin de 19h à 22h, jeudi de 14h à 17h et de 19h à 22h et vendredi dès 9h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le vendredi 30 juin à 11h00 en l’église de Saint-Eustache et seront suivies de l’inhumation au cimetière du même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de fleurs ou par des dons à la Fondation des maladies du coeur.