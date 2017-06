BINETTE, Jean-Guy



À Salaberry-de-Valleyfield, le 22 juin 2017, à l'âge de 79 ans, est décédé M Jean-Guy Binette, époux de Mme Micheline Fortier Binette, résidant à Les Cèdres.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois filles Sylvie, Carole (Daniel) et Dominique (Martin), ses petits-enfants Mickael, Jesse, Carl, Simon, Xavier et Mégan, ses arrière-petits-enfants Zack et Naomie, son frère Yvon, ses soeurs Lucie et Aline ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances jeudi le 29 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que vendredi le 30 juin de 12h à 13h, à la maison funéraire:Les funérailles auront lieu vendredi le 30 juin à 13h en l’église St-Joseph de Soulanges, située au 1160, ch. du Fleuve à Les Cèdres. L’inhumation suivra au cimetière de la paroisse.En guise de sympathie, la famille vous invite à faire des dons à la Société de la recherche sur le cancer en souvenir de Jean-Guy.À la demande de la famille, prière de ne pas envoyer de fleurs.