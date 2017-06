12 séries télé adaptées de films qui sont meilleures que l’original (ou pas...)

C’est connu: quand une recette est bonne, ça vaut la peine de la répéter!

Que ce soit aux États-Unis ou au Québec, les producteurs de films et de télévision l’ont bien compris.



Si le jus est bon, pourquoi ne pas presser davantage sur le citron?

C’est ainsi que plusieurs long-métrages à succès connaissent une deuxième vie au petit écran pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.



Nous vous présentons aujourd’hui 12 adaptations de films en séries télé qui nous ont presque fait oublier l’original...ou pas!



Stargate SG-1

Trois ans à peine séparent le film de La Porte des étoiles (1994) de la série du même nom (1997). Dix saisons et 214 épisodes plus tard, force est d’admettre que la bande au capitaine Jack O’Neill (superbement interprété par Richard Dean Anderson) a davantage marqué l’histoire par sa présence sur les ondes hertziennes que sur pellicule cinéma.

Les Pays d’en haut

Voici le remake d’une série télé, elle-même adaptée d’un roman (Un homme et son péché), dont on a aussi tiré un feuilleton radiophonique, trois (3!) long-métrages et même une bande-dessinée. Quand l’histoire est bonne, pourquoi ne pas la refaire? La version contemporaine du livre de Claude-Henri Grignon ravit les téléspectateurs à un point tel qu’une quatrième saison est déjà annoncée.

Clueless

Le film mettant en vedette Alicia Silverstone à son heure de gloire avait connu un tel succès que des producteurs obnubilés par un succès facile ont eu la «bonne» idée de créer une série télé basée sur l’univers des mêmes personnages... sans Alicia Silverstone dans le rôle principal. Grave erreur! Après trois saisons plus ou moins intéressantes, la «ploggue» fut tirée sur l’émission.

Westworld

La meilleure série à avoir pris l’affiche en 2016 est en fait le remake d’un film de 1973. Hé oui! Écrit et réalisé par Michael Crichton (celui-là même qui nous a aussi donné Jurassic Park), le long-métrage original mettait en vedette Yul Brynner. À l’époque, le film avait été acclamé par la critique en raison de ses effets spéciaux particulièrement réussis... un peu comme la série de nos jours.

Beetlejuice

Qui ne se souvient pas du classique de Tim Burton de 1988? Maintenant, qui se souvient de la télésérie d’animation qui a été à l’antenne de 1989 à 1991? Si vous vous en souvenez, bravo à vous! Vous avez gagné le jeu!

Evil Dead

La trilogie culte d’horreur, réalisée par Sam Raimi, a son pendant au petit écran: Ash vs. Evil Dead. Télédiffusée sur la chaîne Starz aux États-Unis, la série a reçu des critiques dithyrambiques et a même remporté de nombreux prix dans différents galas. Pour l’instant, l’auditoire reste toutefois mineur, comme c’est souvent le cas pour les classiques en devenir...

Les Boys

La franchise des Boys est sans pareil dans l’histoire du cinéma québécois. En tout, cinq films ont été produits sur cette drôle d’équipe de hockey de ligue de garage. Cinq, c’est également le nombre de saisons qui ont été produites pour la télé de 2007 à 2012. En tout, 73 épisodes ont été tournés. Ça fait beaucoup! On salue «la dureté du mental» des équipes de tournage!

Friday Night Lights

Basée sur le film du même nom, Friday Night Lights explore l’univers du football américain au niveau des écoles secondaires. Si la version cinématographique a connu un certain succès, on ne peut en dire autant de son pendant pour la télé. Les spectateurs ont souvent fait défaut à cette série, pourtant excellente, qui s’est méritée de nombreux prix.

Bob Gratton: ma vie, my life

Elvis Gratton est un des plus grands films québécois de tous les temps. Elvis Gratton II : Miracle à Memphis est une curiosité divertissante. Elvis Gratton III : La Vengeance d'Elvis Wong est une curiosité inintéressante. Bob Gratton : ma vie, my life est une abomination qui n’aurait jamais dû exister. C’en était triste.

Shérif, fais-moi peur

Une des plus populaires téléséries du début des années 1980 est bel et bien une adaptation d’un film. En effet, son créateur Gy Waldron a repris l’histoire de son long-métrage Moonrunners paru en 1975. Les personnages de Luke et Bo Duke sont toutefois véritablement entrés dans la postérité grâce au petit écran. À ces deux «héros», on pourrait également ajouter la fameuse General Lee, la Dodge Charger 1969 numérotée 01, qui effectue des sauts spectaculaires.

Le petit monde de Laura Cadieux

Basée sur le film C't'à ton tour, Laura Cadieux (1998), qui est lui-même basé sur le roman de Michel Tremblay paru en 1973, cette série comporte 27 épisodes qui ont été diffusés au cours de trois saisons. L’humoriste Lise Dion tenait la vedette dans le rôle-titre qui, à l’origine, était interprété par Ginette Reno.

Buffy contre les vampires

Le film de 1992 avec Kristy Swanson avait connu un succès mitigé. Par contre, la série parue sur les ondes cinq ans plus tard en 1997, est devenue culte. Sarah Michelle Gellar, dans le rôle principal, était lumineuse. Pas moins de 144 épisodes ont été produits, tout au long des sept saisons de diffusion. La série a pris fin en 2003, mais il n’est pas rare d’en voir des rediffusions presque 15 ans plus tard!



