15 fois où Céline a brisé Internet avec ses «guenilles»

Céline Dion n’a jamais été aussi cool! Après avoir conquis le monde de la musique, la chanteuse québécoise est en voie de devenir une référence mode.

Depuis qu’elle s’est associée au styliste Law Roach l’an dernier, les looks extravagants de la reine des «powerbalades» ne cessent de faire tourner les têtes!

«Je m’inventerai reine, pour que tu me retiennes. Je me ferai nouvelle, pour que le feu reprenne.»

Agree or disagree..... This is one of the biggest fashion moments of 2016 #celinedion #styledbyme #fLAWless

Du célèbre coton ouaté «oversized» à l’effigie du Titanic qu’elle a porté l’été dernier à Paris à sa robe aux épaulettes bouffantes au Billboard Music Awards en mai dernier, les looks de la star ont fait couler beaucoup d’encre.

Voici 15 fois où Céline a fait parler d’elle grâce à ses looks

À Paris pendant la Fashion Week l'été passé, Céline a volé le show !

One of my favorite looks so far.... Jacket Saint Laurent, Dress Balenciaga, Boots Le Silla Bag Givenchy #celinedion #styledbyme #fLAWless

Fashion Week à Paris ou Buckingham Palace avec la reine?

If you're going to be seen.... You should be seen in GREEN. Celine wearing head to toe Gucci #styledbyme #fLAWLESS #celinedion

Céline a profité de son passage sur le plateau du Tonight show pour «twerker» sur du Rihanna. #WorkWorkWork

That one time on Fallon.....

L'interprète de My Heart Will Go On a fait du rap dans une tenue de Victoria Beckham.

Celine on the Ellen Show wearing Victoria Beckham top and skirt. Thank you @shoandco #styledbyme #fLAWless #celinedion

La chanteuse était «flawless» pour sa série de spectacles au Centre Bell l'été passé.

Moment intense pour #celinedionmtl et @kavengirouard au #centrebell 🎸 Intense moment for #celinedionmtl and @kavengirouard at #centrebell (📷 @osaimages)

Céline dans un tuxedo canadien, une évidence!

That time she went to sound check in custom @off____white

En octobre, reine Céline a reçu un Felix honorifique que l'ADISQ a décerné à son mari et imprésario René Angélil de manière posthume.

When the queen ask for couture you bring her couture @celinedion wearing Elie Saab Fall 16 Haute Couture look number 36 (look at me on the front row)

On l'aime tant.

Look @elsaschiaparelli Styled by @Luxurylaw Handbag / Sac à main: #CélineDioncollection #HauteCouture

Tous les yeux étaient tournés vers Céline sur le tapis rouge des Grammy Awards.

MONEY......

Quoi de mieux qu'une robe haute couture? Manger un bon vieux roteux dans une robe haute couture...

Quoi de mieux qu'un hot dog de fin de soirée à New York habillée en Versace! Priceless! Late night hot dog in New York fully dressed in Versace! - Céline #MetGala #HotDog #NewYork #NYC #Versace #CélineDion 📷@denisetruscello

«Je de-de-de-danse dans ma tête!»

Look: @roberto_cavalli 👌 Key Stylist: @luxurylaw 📷 @denisetruscello -Team Céline #CélineDionLive2017 #CélineDion #Paris #Fashion

Un mardi matin au bureau.

Quelle soirée! Merci Copenhague! Last night was a blast! Thank you Copenhagen! – Team Céline 🎉🎉 #CélineDionLive2017 #CélineDion #Tour #Tournée #Europe 📷@denisetruscello

Céline aussi porte des t-shirts de ses idoles!

Le retour en force des épaulettes!

☁️☁️☁️☁️

Amen.