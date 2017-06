HOPE (née LIPARI), Angeline



À Lasalle, le 23 juin 2017, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée Madame Angeline Lipari Hope, épouse de feu Alfred Hope.Elle laisse dans le deuil sa nièce Francine (Christian) ainsi que plusieurs autres neveux et nièces: Frank (Claire), Anthony (Clare), John, Angela (Richard), Terry (Morton) et Celia (Albert), sa belle-soeur Gisèle, ainsi que d'autres parents.La famille recevra les condoléances le mercredi 28 juin 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le jeudi le 29 juin 2017 dès 9h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le jeudi 29 juin 2017 à 11h à l'église Saint-Télésphore, 8811, rue Centrale, et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.