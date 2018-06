42 vedettes populaires qui sont canadiennes

Pas besoin d’être né à Hollywood pour percer dans le domaine du showbizz.

Ces vedettes canadiennes en sont la preuve puisqu’elles s’illustrent si bien à l’international qu’on a tendance à oublier leurs racines bien de chez nous.

Voici donc 42 vedettes qui fêteront le 150e anniversaire de leur patrie cette année.

Rachel McAdams Michael Boardman/WENN.com

La beauté vient de London, Ontario.

Justin Bieber WENN.com

Certaines personnes souhaiteraient qu’il soit plutôt né chez nos voisins du Sud, mais «The Biebs» est bel et bien un Canadien de souche. Tout comme miss McAdams, il vient de London.

Elisha Cuthbert AFP

Celle qu’on peut voir dans la série The Ranch sur Netlfix avec Ashton Kutcher a grandi à Montréal.

Tom Green AFP

Le comédien apprécié de tous dans les années 1990- 2000 est né à Pembroke, Ontario.

Jason Priestley FayesVision/WENN.com

Qui ne se souvient pas de la belle gueule de l’acteur dans la série culte Beverly Hills, 90210? L'homme de 47 ans vient de Vancouver.

William Shatner Nicky Nelson/WENN.com

Eh oui, Capitaine Kirk est de Montréal! Il a grandi dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce.

Anna Paquin AFP

Il y a des fans de True Blood ici? Anna est née à Winnipeg, mais a passé la majeure partie de sa vie à Wellington, en Nouvelle-Zélande.

Ryan Gosling AFP

Véritable trésor national, l’acteur de La La Land et mari d’Eva Mendes vient de London, en Ontario. Sa famille et lui ont aussi vécu à Cornwall et Burlington.

Ryan Reynolds AFP

Un autre beau mec de l’Ouest! Celui qui partage sa vie avec Blake Lively est originaire de Vancouver.

Patrick J. Adams Nicky Nelson/WENN.com

Ceux qui écoutent la série Suits reconnaîtront la belle gueule de l’acteur qui vient de Toronto.

Shay Mitchell DC5/WENN.com

L’actrice de Pretty Little Liars est de Mississauga, Ontario.

Taylor Kitsch AFP

Celui qui incarne John Carter dans le film éponyme est de Kelowna en Colombie-Britannique.

Neve Campbell AFP

On a pu renouer avec la belle Neve dans son rôle de Leann dans la populaire série House of Cards sur Netflix. Elle vient de Guelph en Ontario.

Mike Myers Kyle Blair/WENN.com

Austin Powers est né à Scarborough, ON.

Jay Baruchel AFP

L'acteur vient de la capitale du pays, mais a grandi à Montréal, dans le quartier de NDG (tout comme Monsieur Shatner). Il demeure désormais à Toronto.

Laura Vandervoort FayesVision/WENN.com

Celle qui a joué dans Smallville et Bitten vient de Toronto.

Nathan Fillion Eugene Powers/WENN.com

Notre premier Albertain! Nathan est né à Edmonton.

Shania Twain Dennis Van Tine/Future Image/WENN.com

L’une des plus grandes stars du country a grandi dans la sympathique ville de Timmins, Ontario.

Emmanuelle Chriqui FayesVision/WENN.com

La belle Sloan de la série Entourage est Montréalaise! Elle a toutefois déménagé très jeune dans la province voisine, à Toronto puis à Markham.

Michael J. Fox Dave Bedrosian/Future Image/WENN.com

Marty McFly vient de l’Alberta, Edmonton, plus précisément.

The Weeknd AFP

Le chum de Selena vient de la Ville-Reine.

Jim Carrey AFP

L’humoriste chouchou des années 90 vient Newmarket, Ontario. Il est citoyen américain depuis 2004. Il porte désormais la barbe.

Hayden Christensen AFP

Le Vancouvérois d’origine partage sa vie depuis 10 ans avec Rachel Bilson.

Seth Rogen AFP

Un autre comique bien de chez nous, est né dans la métropole de la Colombie-Britannique, Vancouver.

Sandra Oh Apega/WENN.com

Celle qu’on a appris à aimer dans Grey’s Anatomy vient de Napean, une banlieue d’Ottawa.

Matthew Perry Joseph Marzullo/WENN.com

Bien qu’il soit né au Massachussets, Matthew Perry a grandi avec sa mère à Ottawa.

Michael Cera AFP

L’acteur de Arrested Development vient de Brampton en Ontario.

Kiefer Sutherland WENN.com

Jack Bauer s’est pas mal déplacé durant sa vie. L’acteur est né de l’autre côté de l'atlantique, en Grande Bretagne, de parents canadiens. Il est déménagé plus tard avec sa mère à Toronto.

Donald Sutherland AFP

Le père de Kiefer, Donald Sutherland est né dans les maritimes, à Saint-John au Nouveau-Brunswick.

Kim Cattrall WENN.com

Samantha de Sex and the City est également née en Angleterre, jusqu’à ce que ses parents émigrent à Vancouver.

Malin Akerman AFP

La belle est née en Suède, mais a déménagé avec sa mère à Niagara-on-the-Lake à deux ans.

Cory Monteith AFP

Le défunt petit ami de Lea Michele et acteur de Glee est né à Calgary, en Alberta.

Joshua Jackson AFP

Pacey de Dawson’s Creek a vu le jour dans l’Ouest, à Vancouver.

Evangeline Lilly AFP

C’est à Fort Saskatchewan en Alberta qu’Evangeline a vu le jour.

Ellen Page AFP

Halifax en Nouvelle-Écosse fut le berceau de l’actrice.

Will Arnett AFP

Il est un Torontois d’origine!

Emily VanCamp AFP

La jeune femme vient d’une toute petite ville Fort Perry, en Ontario,

Cobie Smulders Dan Jackman/WENN.com

Celle qu’on a appris à aimer dans How I Met Your Mother est née à Vancouver.

Keanu Reeves Kento Nara/Future Image/WENN.com

Bien qu’il se soit énormément déplacé dans sa vie et qu’il soit né à Beirut, Keanu a passé la majeure partie de son enfance à Yorkville, un quartier de Toronto.

Dan Aykroyd Ivan Nikolov/WENN.com

Le ghostbuster chassait des fantômes à Ottawa avant de bouger au sud de la frontière.

Michael Bublé Daziram/Future Image/WENN.com

Le célèbre crooner est fier de ses origines canadiennes. Ce dernier est né à Burnaby en Colombie-Britannique.

Pamela Anderson WENN.com

L’actrice et activiste Pamela Anderson vient de Ladysmith, une petite ville d’un peu moins de 8000 habitants.