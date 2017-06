CHARBONNEAU, Père Paul CSV

CHARBONNEAU, Père Paul

Le père Paul Charbonneau, Clerc de Saint-Viateur, est décédé au Centre Champagneur de Joliette, le 24 juin 2017, à l’âge de 75 ans, dans sa 54e année de profession religieuse et sa 51e année de sacerdoce.Né à Fall River (Mass. USA), le 19 août 1941, le père Charbonneau a fait ses premiers voeux le 15 août 1963 et a été ordonné le 18 mars 1967. Après son ordination, le père Charbonneau a entrepris un stage d’études en vue d’aller travailler comme professeur au Rakusei High School de Kyoto de 1971 à 1982. Après un séjour au Canada, il retourne au Japon comme curé à la paroisse Saint-Viateur. Il rentre au Québec en 1988 et, par la suite, il est allé prêter main-forte à notre mission de Côte d’Ivoire de 1995-2000. Depuis une quinzaine d’années, il assumait divers ministères principalement à Outremont. En 2015, il s’est retiré à notre infirmerie du Centre Champagneur à Joliette où il vient de décéder.Outre sa famille religieuse, le père Charbonneau laisse dans le deuil ses frères André et Gérard, ses soeurs Estelle et Denise, ainsi que plusieurs neveux et nièces.Le père Paul Charbonneau sera exposé à la:132, RUE SAINT-CHARLES NORDJOLIETTE, QC 450-756-4568le mercredi 28 juin de 19h à 21h; une célébration de la Parole aura lieu à 19h30. Les funérailles seront célébrées au même endroit, le jeudi 29 juin, à 14h, suivies de l’inhumation au cimetière de la Congrégation, à Joliette.450-759-7148