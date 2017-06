DE TEVES, Luisa Maria

(née Faria)



De Blainville, le 25 juin 2017, à l’âge de 88 ans, est décédée Mme Luisa Maria Faria, épouse de feu Joao De Teves.Précédée de son fils Armando et de son petit-fils Patrick, elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Diane), Joseph, Eddy (Manon), Marguerite (Herman), Juliette (Alain), Marianne (Marc), Rosemarie (Michel) et Daniel (Karine) ainsi que ses 13 petits-enfants et ses 16 arrière-petits-enfants et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 28 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h et jeudi le 29 juin dès 9h au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Les funérailles seront célébrées ce même jeudi à 11h en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Blainville, suivies de l’inhumation au cimetière de Saint-Janvier.