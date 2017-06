ARCHAMBAULT, Jean



De Repentigny, le 25 juin 2017, est décédé M. Jean Archambault.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Martine Gendron, ses filles Josie-Anne, Maude (Keven Maheu), les enfants de sa conjointe Anne-Sara et Raphaël, la mère de ses filles Andrée Trudel, ses frères et soeurs: Ghislaine (Gilles Payette), Richard (Ginette Delisle), Danielle, Denis (Linda Charbonneau), Louise (Serge Corriveau), Luc (Chantal Mailloux), tous ses neveux et nièces et ses nombreux amis.La famille vous accueillera au salon:le mercredi 28 juin 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le jeudi 29 juin 2017 dès 9h, suivi des funérailles à 11h, en l'église La Purification, 445, Notre-Dame, Repentigny.La famille serait reconnaissante pour vos dons à la Société canadienne du cancer.