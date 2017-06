ROBERT (née CHOUINARD)

Florence



À la Résidence Champagnat d’Iberville, le 14 juin 2017, à l’âge de 87 ans, est décédée Mme Florence Chouinard, épouse de feu Rolland Robert, demeurant autrefois à Iberville.Elle laisse dans le deuil ses enfants Mariette (Claude St-Jean) et Michel (Yolande Croisetière), ses deux petits-enfants Isabelle et Benoit St-Jean et ses deux arrière-petits-enfants Thierry et Anthony. Elle était la soeur de feu Rolland, feu Yvon, André, Jean-Guy, Gilles, Gérard, Marcel, Rachel, Thérèse, Réjeanne, Jeanne-d ’Arc et Lorraine. Elle laisse également plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que sa complice Denise Robert et autres parents et amis.La famille recevra les témoignages de sympathie le jeudi 29 juin à compter de 13h en l’église de Ste-Brigide-d’Iberville, sous la direction de:FARNHAM, QC, J2N 2W8Tél. 450-293-4474 Téléc. 450-293-8525Les funérailles auront lieu ce même jeudi 29 juin à 14h. L’inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de Ste-Sabine.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de la Résidence Champagnat pour les bons soins et l’attention donnés à Mme Chouinard.Des dons en sa mémoire à l’organisme de votre choix seraient appréciés.