ROLLAND, Denis



À Sabrevois, le 22 juin 2017, est décédé à l'âge de 80 ans, M. Denis Rolland, président de Maçonnerie Denis Rolland et Maire de Sabrebois depuis 45 ans, époux de dame Denise Brault.Outre son épouse, il laisse ses enfants: Daniel, Guy (Caroline Parent), François (Patricia Nolin), Pascal (Marie-Josée Dubois), ses petits-enfants adorés: Valérie, Frédéric, Jessica, Alexandra, Gabriel, Amélie, Lily-Rose, Rose-Alie et Dominique, sa soeur et ses frères: Jeannine (feu Philippe Lévesque), feu Ernest (Marie-Paul), Maurice (Michèle), Lucien (Pauline), Jacques (Monique), neveux et nièces, parents et ami(e)s.Exposé vendredi le 30 juin 2017 de 14h à 16h et de 19h à 22h et samedi matin à partir de 9h, au:175, ROUTE 104MONT ST-GRÉGOIRE450-346-1124 et 514-990-9771Yvon Desrochers, présidentGermaine Blackburn, directriceLes funérailles auront lieu le samedi 1er juillet 2017 à 10h30, au Sanctuaire Ste-Anne de Sabrevois, suivies de l'inhumation au cimetière de Sabrevois.