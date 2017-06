VINET, Marie-Thérèse



À Châteauguay, le 22 juin 2017, à l’âge de 90 ans, est décédée Mme Marie-Thérèse Vinet, épouse de feu Jean-Jacques Tougas (1ères noces) et de feu Rodrigue Bisaillon (2e noces).Elle laisse dans le deuil ses enfants Colette (Yves), Marie-France (Guy), Danielle (Jean-Claude) et Mario (Josée), ses petits-enfants: Karine, Pierre-Alexandre, Maude, Maxime et Jonathan, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle jeudi 29 juin de 9h à 11h. Les funérailles auront ensuite lieu à 11h30, en l’église Ste-Marguerite-D’Youville (130 boul. St-Jean-Baptiste, Châteauguay).En sa mémoire, un don à Fibrose Kystique Canada peut être fait.