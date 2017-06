Accès à un médecin de famille: le ministre Barrette maintient le cap

Alors qu’il a fallu 30 mois pour fournir des médecins de famille à 715 000 Québécois, le ministre de la Santé est confiant que 740 000 nouveaux patients auront accès à ces services d’ici six mois.

Il faudrait que quelque 740 000 personnes soient prises en charge par un omnipraticien d’ici la fin de l’année pour que le gouvernement atteigne son objectif de doter 85 % de la population québécoise d’un médecin de famille, révélait mardi notre Bureau parlementaire.

Le ministre de la Santé Gaétan Barrette a réagi à notre reportage sur Twitter, précisant que «715 000 personnes de plus» ont maintenant accès à un médecin de famille. «Ceci est très positif et le résultat de nos actions!» a-t-il gazouillé.

Or, cette donnée a été comptabilisée à partir de décembre 2014. Ce faisant, 715 000 Québécois ont pu retenir les services de première ligne au cours des deux dernières années et demie. Et Québec a maintenant bon espoir que 740 000 personnes auront aussi un omnipraticien d’ici le 31 décembre 2017.

«Il y a une accélération, les médecins prennent les moyens, ils travaillent dans ce sens-là [...]. Oui on est confiant», a réitéré hier Julie White, l’attachée de presse du ministre Barrette.

«Impossible» à atteindre

Il y a loin de la coupe aux lèvres: entre décembre et juin, le nombre de Québécois pris en charge par un médecin a augmenté d’à peine 2,2 %, pour s’établir à 76,6 %, selon les plus récentes données de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) obtenues par notre Bureau parlementaire.

Pour le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), Québec devrait abandonner sa cible «impossible» à atteindre. «On n’atteindra pas l’objectif, constate Pierre Blain, directeur général du RPCU. On est aussi bien d’avouer qu’on s’est trompés. On n’aura pas le 85 %, c’est impossible, on arrive en juillet! Il reste six mois!»

Meilleur accès

Selon M. Blain, le ministre de la Santé et la FMOQ devraient concentrer leurs efforts afin que les patients ayant déjà un médecin de famille y aient accès «facilement et rapidement».

«Même si on a un médecin, on ne peut pas le voir dans certains cas. Ça aussi, c’est préoccupant. Donnez le service au minimum à ceux qui ont un médecin de famille! Oui, il y a des gens qui ont accès à leur médecin en deux jours. Mais c’est l’exception! Il y en a beaucoup pour qui ce n’est pas avant deux, trois, quatre mois, six mois, un an!» déplore-t-il.