Amis ou collègues ?

Peut-on devenir ami avec ses collègues ? Pour certaines personnes, c’est impensable, alors que d’autres sont plus ouvertes à ce genre de relation extra-bureau. Une experte fait l’éclairage sur la frontière entre amitié et relation de travail.

Bénéfique, l’amitié entre collègues ? « C’est beaucoup plus facile de travailler avec des gens en qui on a confiance, croit Nathalie Francisci, CRHA, associée chez Odgers Berndtson. Certains collègues peuvent même devenir des coachs, des mentors ou même des commanditaires ! »

Le travail, un repaire d’amis...

La quasi-totalité des Français (93 %) considèrent que leur milieu de travail est l’endroit rêvé pour se faire des amis. C’est ce qui ressort d’un sondage, mené celui-là en novembre 2013 pour le compte des Éditions Tissot, spécialisées dans les publications en droit du travail destinées aux employeurs.

Une même proportion d’employés français croit que cette amitié entre collègues permet de créer une bonne ambiance de travail. Et c’est la perspective de retrouver leurs amis-collègues qui fait que 92 % des Français vont au travail avec plaisir chaque matin. Autre effet positif : cette amitié entre collègues permet une meilleure gestion de situations délicates.

Ami, d'accord, mais pas avec tout le monde

« Il ne faut pas oublier que les collègues ont d’abord et avant tout une relation d’affaires, explique Mme Francisci. Il ne faut donc pas la rendre émotive, sinon on ne sera pas capable de prendre de bonnes décisions. Et l’amitié... c’est une relation émotive ! Comme on dit en anglais, on devient too close to be comfortable. »

Par exemple, illustre-t-elle, si vous vous liez d’amitié avec un fournisseur et qu’un jour vous décidez de changer de fournisseur, ce sera beaucoup plus difficile pour vous de le lui annoncer, parce que vous n’êtes plus simplement dans une relation d’affaires, mais dans une relation émotive.

Mais c’est parfois difficile d’éviter l’amitié entre collègues... C’est pourquoi, selon Nathalie Francisci, on doit faire attention avec qui on développe des liens. « Il faut définir le niveau d’engagement de la relation qu’on établit avec chaque collègue. Il peut y avoir un danger à trop s’investir avec certaines personnes. » Et il ne faut pas oublier, ajoute-t-elle, « que plus vous êtes proche amicalement d’une personne, moins l’on doit avoir d’attentes professionnelles. Vous avez plus de chances que ce soit une connaissance lointaine qui vous ouvre une porte qu’un de vos amis, parce que ces derniers hésiteront à vous référer », croit-elle.

Trop d’amis collègues

N'avoir que des amis-collègues peut être un problème, comme l’écrit Mme Francisci sur son blogue. « Il est inutile, sinon dangereux, de rechercher l'amitié pour faire avancer votre carrière. Si vous recherchez l'amitié de vos collègues, de votre patron et de vos autres relations d'affaires, demandez-vous pourquoi. Si vous n'avez pas d'amis pour passer les fins de semaine, vous avez un problème personnel, et ce n'est pas au bureau que vous allez le régler... »