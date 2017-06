Chic pour l’occasion

L’arrivée du beau temps est ­propice aux sorties et aux ­occasions spéciales. ­Officiellement la saison des ­mariages, l’été regorge ­d’invitations à célébrer. Brunch, bal d’été, baptême, 5 à 7 sont ­autant d’occasions pour se mettre sur son «36».

Le code vestimentaire

Tout d’abord, lisez attentivement l’invitation ou informez-vous pour savoir s’il y a un code vestimentaire à respecter. Il est important de savoir si on exige la robe en long et l’homme en habit. Auparavant, le blanc et le noir étaient interdits lors des mariages, ce qui n’est plus le cas de nos jours. Je vous conseille cependant de vous en servir en toile de fond et de les ­associer à d’autres couleurs. Je suggère de ­laisser les dentelles blanches à la ­mariée. Pour un brunch ou une ­sortie sur la terrasse, on reste chic, mais décontracté avec une robe cocktail et la chemise sortie du pantalon pour les hommes.

Vous ne savez pas quoi mettre ?

Commencez par fureter dans votre garde-robe, vous ­pourriez accessoiriser l’une de vos robes et la rendre assez chic pour ­l’évènement. Sinon, allez magasiner, mais de grâce, pas à la dernière minute et surtout avec un budget précis! L’idéal est de choisir des coupes de vêtements que vous êtes habitué à porter et dans lesquelles vous vous sentez bien, mais taillées dans des matières plus luxueuses. On oublie les matières qui n’ont pas de tenue comme les cotons légers qui ne sont pas assez chic. On préfère les beaux tissus comme le lin, le satin, la soie ou encore la crête. Inutile de vous dire que le style boho ne convient pas lors de sorties plus «officielles». Si vous n’aimez pas les robes, osez le short, la combinaison ou le pantalon propre et bien coupé.

Enfin, en cas de doute, ­souvenez-vous qu'il vaut mieux en faire trop que pas assez, donc d'être habillé plus chic que moins en toutes occasions.

