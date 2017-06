Comment gérer un collègue qui se plaint sans arrêt ?

Quoi de plus pénible qu’un collègue qui se plaint sans arrêt ? Voici quelques trucs pour survivre à un camarade désagréable.

Tenter la prise de conscience

Selon Ghislaine Labelle, CRHA, conférencière, auteure et psychologue organisationnelle, il ne faut surtout pas renforcer l’attitude de mécontentement ou de victime de cette personne. « La pire chose à faire est de l’écouter sans intervenir ou d’agir à sa place pour arranger les choses, dit-elle. Dans les deux cas, il n’y aura pas de modification de comportement. »

Lorsque le collègue reçoit trop d’attention, cela consolide son comportement et contamine le climat de travail. Comme l’explique la psychologue, il ne faut pas hésiter à lui faire un commentaire tout en restant respectueux. « Pourquoi ne pas lui dire : tu me parles toujours de choses négatives et ça affecte mon humeur. Je préfèrerais que tu me parles de choses positives. »

« Si on a une bonne relation avec la personne, poursuit la psychologue, on peut même lui demander, un peu à la blague, s'il y a parfois des choses positives qui lui arrivent ! » Dans les deux cas, cela met en lumière l’attitude qui doit être modifiée tout en établissant nos limites.

Viser la recherche de solutions

Pour la conférencière, il ne faut pas hésiter à s’affirmer lorsqu’on a affaire à ce genre de personne. « Souvent, les collègues sont gentils, ils l’écoutent et lui donnent de l’attention. Si on choisit de l’écouter, mieux vaut miser sur l’attitude positive. Il faut tenter de lui faire voir le bon côté des choses et lui demander ce qu’elle compte faire pour améliorer sa situation. De cette façon, cela force la personne à se placer dans une position de recherche de solutions. » Cette approche peut aussi lui faire prendre conscience de l’importance qu’elle accorde à tout ce qui est négatif.

Lorsque l’on fait face à un collègue qui se plaint sans cesse, l’ambiance au travail peut vite se dégrader. Votre attitude positive est le meilleur des remèdes !