Départ canon gâché en troisième manche

Après avoir retardé le match à 19h30, 20h, 20h20, 20h30 et 20h45 en raison des conditions météorologiques difficiles à Québec, la partie de cette série de trois entre les Aigles de Trois-Rivières et les Capitales a finalement débuté à 21h, mardi soir au stade Canac et au moment d'écrire ces lignes, les visiteurs avaient pris les devants 5-4 en début de troisième manche.

En remplacement du grand manitou des Capitales Patrick Scalabrini, Jean-Philippe Roy et sa bande n'ont pas perdu de temps et ont pris les devants dans la rencontre dès la première manche, à la suite d’un double de Jordan Lennerton et d’un but sur balles accordé par le lanceur adverse Pat Peterson avec les buts remplis. La manche suivante, le puissant frappeur originaire des Pays-Bas Kalian Sams a claqué son 14e circuit de la saison, bon pour deux points.

Le partant des Caps Brett Lee a connu deux bonnes premières manches, mais en troisième, ce fut le comble du malheur dans son cas. Cinq points ont été inscrits coup sur coup par les Aigles. Le tout a été orchestré par l'ancien des Diamants et des Capitales David Glaude avec un double, puis grâce à un simple de Daniel Mateo, un long triple de Javier Herrera et un simple productif d'Alexander Ayala.