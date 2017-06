Devinez quel personnage de Harry Potter Xavier Dolan s’est fait tatouer

Le réalisateur de Mommy et Juste la fin du monde est un fan inconditionnel de la série de livres (et films) Harry Potter.

Alors qu’on fête ces jours-ci les vingt ans de l'oeuvre de JK Rowling, Xavier Dolan a décidé de souligner de façon bien particulière cet anniversaire : en nous présentant son dernier tatouage inspiré de l’univers des sorciers. Le jeune homme de 28 ans a déjà un magnifique portrait du directeur de Poudlard, Albus Dumbledore.

«Sometimes it's Albus, and sometimes it's the other guys. Work in progress by @charlessaucier. He'll hate that I post this while it's half done, but I just had to celebrate #harrypotter20 with y'all.» (Parfois c’est Albus, parfois c’est l’autre. Une création en cours par @charlessaucier. Il ne va pas aimer que je partage cette photo alors que ce n’est complété qu’à moitié, mais je devais célébrer #harrypotter20 avec vous tous.)

Xavier Tattoo Photo Instagram Xavier Dolan

Est-ce que vous reconnaissez le fameux personnage?

Eh bien, il s’agit de Salazar Serpentard, l’un des fondateurs de l’école des sorciers et créateur de la chambre des secrets. C'est le tatoueur Charles Saucier de chez Imperial Tattoo Connexion qui travaille actuellement sur le portrait.

Pas de doute, Xavier Dolan assume son côté sombre!