Esso en deuil

Tango est mort. Tango, c’est le dernier des sept tigres qui, depuis les années 1950, ont fait la publicité de Esso («Mettez un tigre dans votre moteur»). Tango a rendu l’âme à 22 ans, alors qu’il était peinard et à la retraite dans un zoo de Grande-Bretagne qui a pour mission de recueillir les animaux de cirque. Au Woodside Wildlife Park, Tango vivait avec sa blonde, Julia, une tigresse un peu plus âgée que lui. Cette campagne de pub toujours axée sur la vigueur du tigre a plus de 50 ans. Elle a été absente du paysage pendant 27 ans, mais elle est revenue dans les années 1990 autant ici qu’en Europe. Tango a été filmé mille fois, photographié et stylisé toute sa vie et, à son âge, il avait droit au décrochage. Un tigre vit environ 20 à 26 ans. On ne sait pas s’il retirait une pension, mais on dit qu’il vivait bien, pépère et ronfleur. Un matin, il ne s’est pas réveillé.

Esso, maintenant Exxon, donne annuellement un million de dollars pour la préservation des tigres sauvages en Asie.

ÇA VIENT D’ICI

Esso est mondial, mais la marque est née à London, en Ontario, en 1880, de la compagnie Standard Oil (S.O. est devenu Esso) et célèbre cette année un anniversaire un peu spécial. Il y a 80 ans que l’on commençait à attribuer les trois étoiles Esso à la fin des matches de hockey de la Ligue nationale. Le commanditaire est resté en place pendant 40 ans, de 1936 à 1976.

MALAXAGE