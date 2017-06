Festival de jazz, c'est un départ !

Pour une 27e année, votre blogueur entame son périple. En souhaitant de tout cœur que la température soit plus clémente, parce qu’il y a tant de concerts en extérieurs et d’artistes à découvrir, cette 38e édition recèle de belles pépites.



Alors, histoire d’entamer le dialogue si vous le voulez bien, j’aimerais bien savoir ce qui vous tente ou non, si vous allez plus en salle que sur l’immense et ultimement me faire part de vos coups de cœur... ou déceptions. Comme chaque année, ce sera la même ligne d’attaque. Le blogue débutera par ce qui a été vu la veille, puis quelques suggestions. Sur ce, bon festival, et couvrez-vous !

Pour ce jeudi 29 juin



The Bad Plus...18h au Gésu ..série invitation

Nous avons découvert cette formation : orgue/piano, batterie, contrebasse, il y a plus de quinze ans. Du jazz oui, mais aussi de solides emprunts. Si le trio s’est un peu assagi, nous verrons bien de quel bois il se chauffe encore.

Franco Luchiani ...19 h et 21 h 45 au Upstairs

Inconnu au bataillon, l’harmoniciste italien ouvre la série des grands rendez-vous du Upstairs rue Mackay... intrigant et nous y serons peut-être



Uzeb : 19 h 30. Concert d’ouverture à la salle Wilfrid-Pelletier

25 ans après. La dernière fois, c’était en 1992 par une température pour le moins glaciale. Michel Cusson, guitare, Paul Brochu, batterie et Alain Caron feront ils revivre les heures mythiques de ce jazz fusion qui a traversé les océans ?.... nous y serons.

Tami Neilson...20h... Scène extérieure

À quel bonheur, que cette jeune chanteuse... Beaucoup de soul, une voix prenante et des accents de la légendaire Janis Joplin... c’est gratuit, faites-vous ce petit plaisir.

Guy Bélanger... hommage au guitariste chanteur Bon Walsh. 21 h et 23 h... Scène extérieure

Ah le merveilleux harmoniciste Guy Bélanger qui rendra hommage au guitariste Bon Walsh, trop tôt disparu. Avec des amis et des invités ...faudrait pas rater cela. Gratuit



Al Mc Lean .... Hommage à John Coltrane. 21 h 30 au Dièse Onze

Un puissant saxophoniste ténor qui rend hommage au maitre. Connaissant Al Mc Lean, le travail sera à la hauteur. Tout cela au chaud, dans une superbe boîte de jazz rue Saint-Denis (4115 A)