Je sors, je reste

JE SORS

COMÉDIE MUSICALE

Footloose Photo courtoisie

C’est ce soir, la grande première médiatique de la comédie musicale de l’été Footloose au Théâtre Saint-Denis. Plusieurs personnalités connues sont attendues. D’ailleurs, la mise en scène est assurée par nulle autre que Serge Postigo et les chorégraphies par Steve Bolton. *Ce soir à 19h30, au Théâtre Saint-Denis

ÉVÉNEMENT

Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias Photo courtoisie

La huitième édition de l’événement Cinéma sous les étoiles, présentée par Funambules Médias, débute ce soir. Pour le bonheur des cinéphiles, on y présentera tout l’été (jusqu’au 9 septembre prochain), 70 projections extérieures gratuites, qui abordent des sujets de l’actualité nationale ou internationale, dans plusieurs parcs de la ville. * Débute ce soir à 20h, au parc du Pélican

CINÉMA

Beatriz at Dinner Photo courtoisie

Le nouveau long métrage Beatriz at Dinner met en vedette l’actrice Salma Hayek. Celle-ci interprète le rôle d’une masseuse mexicaine établie aux États-Unis. Un jour, une de ses clientes bien nanties l’invite à un dîner dans sa somptueuse demeure. Les discussions autour de la table virent rapidement au vinaigre. *En salle depuis le 23 juin

EN VILLE

Côtés Jardins: visite des plantations avec sentiers urbains aux Jardins Gamelin Photo courtoisie

Jardiner dans le Quartier des spectacles? Absolument! Une visite surprenante par un guide de Sentier Urbain vous fera découvrir les sept jardins thématiques de place Émilie-Gamelin. C’est l’occasion inouïe de profiter des récoltes de la saison. *Ce soir à 17h, à la Place Émilie-Gamelin

VARIÉTÉ

Les Drs Clowns au Cabaret Photo courtoisie

Les artistes de la Fondation Jovia (qui font rire les gens malades à l’hôpital) se réunissent au Gesù, encore une fois pour vous en mettre plein la vue. Ces 20 clowns sur scène ont préparé plusieurs courts numéros qui mélangent l’humour, le cirque, le théâtre et la musique. *Ce soir à 19h30, au Centre de créativité - Gesù

JE RESTE

ROMAN

Les jours enfuis Photo courtoisie

Après les romans Trente ans et des poussières et La belle vie, l’auteur américain Jay McInerney lance un nouvel épisode new-yorkais dans la vie mondaine du couple Calloway. Derrière la vie parfaite de Russel et Corrine, se cache des secrets sombres. Russel doit lutter pour ne pas passer sous la clé sa maison d’édition et Corrine est bouleversée par la réapparition de son ancien amant. *En librairie depuis le 13 juin

TÉLÉ

Sucré Salé Photo courtoisie

Le magazine culturel Sucré Salé animé par Patrice Bélanger, réserve des surprises à l’humoriste Katherine Levac, en faisant un tour de kayak aux Îles de Boucherville. De plus, la chanteuse Sally Folk nous invite sur son voilier pour un savoureux pique-nique. *Ce soir à 18h30, sur les ondes de TVA

DVD

F2 Ferrovipathes Photo courtoisie

La comédie dramatique F2 Ferrovipathes met en scène Mark Renton, les aventures d’un ex-toxicomane, libéré de prison. Celui-ci renoue avec son ancien ami Spud, qu’il sauve in extremis d’un suicide. Ne voyant pas où leurs vies les amènent, les deux hommes tentent de faire de l’argent désespérément. Toutefois, un autre homme dangereux de la prison en veut vraiment à Mark et tentera le tout pour le tout pour saboter ses plans. *Sortie le 27 juin

***Coup de cœur d’Anne-Lovely

CINÉMA : All Eyez on Me Photo courtoisie

Les amateurs de musique hip-hop issus de la génération X et Y ont tous adoré le rappeur Tupac. Mort assassiné en 1996, il a marqué l’imaginaire du rap. Dans le drame biographie All Eyez on me, on retrace les grandes lignes de la vie de ce poète activiste engagé, qui dénonçait à travers sa musique les injustices sociales. * En salle depuis le 16 juin