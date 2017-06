Je sors, je reste

Mercredi le 28 juin 2017

JE SORS :

- ÉVÉNEMENT

Festival International de Jazz de Montréal - Grand spectacle-événement- Session 375

Photo courtoisie

À l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, le Festival International de Jazz de Montréal, lance en grand ses festivités en préparant le Grand spectacle-événement gratuit pour tous. Sur scène, plusieurs vedettes de renom participeront au concert comme Milk & Bone et Cœur de Pirate. *Débute ce soir à 17h, à la Place des Festivals sur la scène Rio Tinto et scène TD

- THÉÂTRE

Botox & Silicone

Photo courtoisie

La comédie théâtrale Botox et Silicone est une pièce satirique qui se moque des standards de beauté. Sur scène, on retrouve un chirurgien esthétique et une jeune femme un peu moche. Celui-ci lui promet de changer sa vie en transformant le corps. * Ce soir à 20h, à la Comédie Musicale

- CINÉMA

Les nuits blanches du facteur

Photo courtoisie

Dans le cadre de l’événement culturel Canadian-Russian Entertainment Laboratory, on présente à Montréal le long métrage russe Les nuits blanches du facteur, du réalisateur Andrei Konchalovsky. L’histoire se déroule dans un village de la Russie, où un facteur fait face à un quotidien sans technologie, sans emploi, sans avenir. Tout change, lorsqu’il décide de partir. À noter qu’il y a des sous-titres disponibles en français ou en anglais. *En salle jusqu’au 29 juin, à la Cinémathèque Québécoise ou Cineplex Forum Cinéma

- LANCEMENT

Lancement de l’album Desert Soul

L’ex-mannequin international Pascale B., nous fait découvrir ses talents de chanteuse en lançant son deuxième album rythmé Desert Soul. L’opus est composé de 13 mélodies qui mélangent le pop, le reggae et même les rythmes latins. Déjà célèbre en Tunisie, la Québécoise est désormais à la conquête de sa province natale. *Ce soir à 17h, au Collège Lasalle

- ARTS VISUELS

Festival international d’art numérique Elektra

Photo courtoisie

Le coup d’envoi est lancé pour le Festival international d’art numérique Elektra. L’événement présente des œuvres et des artistes locaux et internationaux qui réunissent l’art et la technologie. *Ce soir à 21h, à l’Usine C

JE RESTE

- ROMAN

Deux hommes de bien

Photo courtoisie

À la fin du 18e siècle, en plein cœur du siècle des Lumières, un bibliothécaire et un amiral sont mandatés par l’Académie royale d’Espagne, de se rendre à Paris. Leur mission consiste à retrouver les 28 tomes de l’Encyclopédie, encore interdites en Espagne. Entre Madrid et Paris, leur aventure est parsemée d’embûches. *En librairie depuis le 13 juin

- ALBUM

Mon livre vert

Photo courtoisie

La chanteuse Guylaine Tanguay lance un nouvel opus Mon livre vert composé de classiques country qui ont marqué sa vie d’artiste. Chacune des treize pièces représente un souvenir marquant de sa vie. On retrouve entre autres, les chansons Partons la mer est belle et De la neige sur la bible de mon père. *Chez le disquaire depuis le 9 juin

- TÉLÉ

Point doc: Madoff: L’homme qui valait 65 millions

Le nom Bernard Madoff est sur toutes les lèvres en 2008. Le puissant homme de Wall Street est alors arrêté par le FBI, lorsqu’on découvre que ses sociétés secrètes lui ont permis de voler 65 millions à ses investisseurs. Le documentaire est ponctué de témoignages des victimes ruinées par ce grand escroc à cravate. *Ce soir à 20h, sur les ondes de Télé-Québec

***Coup de cœur d’Anne-Lovely

WEB-SÉRIE

Cheval-Serpent

Photo courtoisie

C’est avec impatience que l’on attendait les dix épisodes de la web-série Cheval-Serpent, écrite par Danielle Trottier (Unité 9) et produite par Fabienne Larouche. Le téléspectateur est convié à pénétrer dans le monde de danseurs nus dans un cabaret érotique, où les tabous sont quasi- inexistants, mais le scandale, lui, toujours aux aguets. Des personnages colorés évoluent dans cet univers secret, qui nous tient en haleine. * Tous les épisodes disponibles dès aujourd’hui sur ICI TOU.TV EXTRA.