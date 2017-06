Jean-François Laroche savoure sa première victoire de la saison

Jean-François Laroche a dû attendre à la quatrième étape de la saison pour remporter une première épreuve des Mardis cyclistes de Lachine.

Laroche a devancé Pierrick Naud et Hendrik Pineda au fil d’arrivée.

«Merci les gars, a crié Laroche en rejoignant son équipe après sa victoire. Charles-André (Bilodeau) m’a bien tiré et je suis sorti au bon moment. Il faut admettre qu’il manquait de la profondeur au sein du peloton et on a profité.»

Laroche affichait un large sourire, lui, qui avant la course, semblait troublé de porter le maillot jaune de leader sans avoir encore remporté une étape.

Une course excitante

Le peloton est resté regroupé toute la soirée et les sprints intermédiaires ont été chaudement disputés entre Laroche et Naud. Ce dernier en a remporté trois, tandis que Laroche a enlevé les honneurs des deux autres, en plus du sprint final.

Il faut donner crédit à Naud, car depuis le début de la saison, il se bat seul contre la puissante formation Cycles Régis.

«C’est un peu difficile d’être seul, car les membres de mon équipe sont retenus pour d’autres courses, a révélé Naud. J’essaie de prendre la roue de Jean-François et de faire de mon mieux.»

Le jeune étudiant en génie mécanique ne l’admettra pas, mais il devait ressentir un peu de fatigue, lui qui a participé à la difficile course sur route des Championnats canadiens, dimanche, en plus d’être en période d’examen à la Polytechnique.

Au classement général, Laroche totalise 513 points et Naud suit avec 421 points, 10 de plus que Pineda.

Autres catégories

À la Coupe féminine, Raphaële Lemieux a remporté sa quatrième victoire consécutive en devançant Andréanne Murdaca, et Raur Meilleur-Harvey.

Lemieux domine évidemment le classement avec 259 points. Dafiné Théroux Izquierdo et Emma Délisle, toutes deux absentes sont respectivement demeurées aux deuxième et troisième rangs avec 121 et 91 points.

Chez les cadets, Tristan Jussaume a poursuivi sa bonne saison en enlevant les honneurs de sa troisième étape consécutive.

Arnaud Beaudoin a devancé son coéquipier Jérôme Courtemanche.

Au classement général, Jussaume a augmenté sa priorité, lui qui totalise 462 points, Courtemanche suit en deuxième place avec 361 points, tandis qu’Alexandre Poirier est troisième avec 312 points.

Dans la catégorie relève féminine, Lyse Ann Coffin a remporté une deuxième victoire d’affilée en ayant le meilleur sur Magdeleine Vallières-Mill et Camille Primeau.

Au classement général, Coffin s’est emparé du premier rang avec 218 points. Adèle Desgagnes, absente de la quatrième étape, a glissé en deuxième place avec 168 points.

Primeau occupe le troisième rang avec 109 points.

Chez les minimes garçons, Matisse Julien a remporté sa deuxième étape de la saison.

Julien a battu Charles-Antoine Pilote et Nicolas Fauchon-Roy, tous deux de Cycle Néron.

Après trois étapes, Pilote domine avec 219 points.

Chez les minimes filles, Coralie Lévesque a repris son bien. Lévesque, qui avait été devancée la semaine dernière après avoir remporté les deux premières épreuves, a devancé Pénélope Primeau et Elissa Proulx.

Au classement général, Lévesque domine avec un total de 229 points, 10 de plus que Proulx.

La belle performance de Primeau lui a permis de se hisser en troisième place avec 118 points, un petit point derrière Proulx.