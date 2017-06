Pour une 21e année, la Classique de golf du Club des petits déjeuners s’est déroulée au Mirage. Claude Lacas, instigateur et grand ambassadeur de la Classique de golf du Club des petits déjeuners, était fier d’annoncer que l’événement avait recueilli la somme de 130 000 $.

Le tournoi de golf est rendu possible grâce à la Fondation Norman-Fortier et à Fortier Auto. Claude Lacas est ici en compagnie de Daniel Germain, président fondateur du Club des petits déjeuners, Marie-Claude Bienvenue, directrice générale du Club des petits déjeuners, Michel Salotti, Fortier auto, et Denis Vallière, Fondation Norman Fortier.

Le président et fondateur du Club des petits déjeuners, Daniel Germain, tenait à féliciter et remercier l’artiste invité, Sylvain Cossette, pour sa générosité.

La fidélité des partenaires et des donateurs est très importante. Daniel Germain est ici accompagné de Micheline Villeneuve, Fondation Air Canada, de Jacques Woods et de la dynamique IMA.

Les jeunes humoristes du groupe Les 4 Haïssables, Frédérike Ambroise-Laplante, Victor Boudreault, Jade Hébert, Philippe Scrive et Rose Adam ont offert une excellente prestation.

Le chanteur Jonas (2e à partir de la gauche) est entouré des membres de l’équipe de Tremblant Gourmand, Stéphanie Lambert, France Gosselin, Christian Roy et Mélissa Charbonneau.

Claude Lacas, fondateur de la Classique de golf, est entouré de membres de l’équipe du Club des petits déjeuners : Fanny Brosseau, Danielle Labranche, Martine Jalbert, Julie McGregor et Janic Aubin-Bergeron.

De nombreux gens d’affaires et personnalités des milieux sportif et artistique ont répondu à l’appel. Patrick Côté est en compagnie de Louis Frenette, Parmalat Canada, Pascale Gouin, Cabinet d’avocats Legault Joly Thiffault, Isabelle Rayle-Doiron, Danone, Rudel Caron, Bureau en Gros, et Guillaume Lemay-Thivierge.

La relationniste Narimane Doumandji est entourée de Nicolas Picard, Producteur d’œufs, Yvon Michel, Martin Vachon et Jean-François Gaudreault, Entraînement et Nutrition sportive.

