La nouvelle sensation pop

Elle a été nommée aux Oscars à seulement 15 ans. Elle a un album en chantier, et des rôles dans certains des films les plus attendus des prochains mois. Hailee Steinfeld est bien décidée à laisser sa marque dans ce secteur d’activité. « C’est très excitant de vivre ce vent de changement positif où il se passe tellement de choses pour les femmes », confie-t-elle.

« C’était complètement fou; je me promenais dans la salle et je croisais Justin Timberlake et Kevin Spacey pendant que Mila Kunis demandait une collation à ma mère », se souvient-elle en riant, rencontrée hier lors d’une visite éclair dans la métropole.

Depuis, elle mène de front une carrière de chanteuse (son plus récent extrait, Most Girls, tourne en boucle sur plusieurs stations de radio) en plus de celle d’actrice. On la verra unir ces deux passions en décembre prochain avec l’arrivée sur nos écrans du très attendu Pitch Perfect 3. La bande-annonce, lancée en grande pompe le week-end dernier, a cumulé plus de 5 millions de clics sur YouTube en moins de 48 heures.