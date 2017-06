Le civisme en 2017

J’ai envie ce matin de vous faire part d’une réflexion qui m’est venue suite à l’analyse de situations vécues dans mon entourage. Au fil des ans, je me suis aperçu qu’à l’origine de ce qui se passait mal dans la société, il y avait le fait que les gens n’écoutent pas ce qu’on leur conseille de faire pour leur bien et celui de la collectivité. Ils agissent comme des enfants dans des corps d’adultes. Qu’on parle de leur refus de respecter les limites de vitesse, les interdictions de fumer, ou encore le tapage nocturne. Il me semble que si les gens avaient plus de respect les uns pour les autres, on n’en serait pas là!

Anonyme

Je ne peux que vous donner raison mais vous dire en même temps que c’est par l’exemple qu’on atteint le mieux nos cibles.