Le Québec rural souffre

L’agriculture est malade au Québec. Les jeunes n’ont pas les moyens d’acquérir des fermes et les agriculteurs plus âgés ne rêvent que d’une chose: en sortir. Aux yeux de Carol «Médé» Langlois, de la Ferme Langlois et fils de Neuville, le portrait est loin d’être rose.

Leader du groupe Carotté, Médé Langlois partage sa vie entre sa passion pour la musique et la ferme familiale, fondée en 1667 par son ancêtre.

Lorsqu’il sillonne les routes du Québec avec son band, Médé Langlois entend les cris du cœur des agriculteurs.

«C’est dur. Le taux de suicide est haut. Ce n’est pas facile pour les agriculteurs qui vivent au fond des rangs et qui travaillent 7 jours sur 7, 365 jours par année. Il faut commencer par reconnaître ce qu’ils font. C’est bien beau, travailler 15 heures par jour à 3 $ de l’heure, mais tout le monde a le droit de vivre aussi», a confié au Journal Médé Langlois dans son patelin de Portneuf.

Le rapport Lafleur révélait en 2006 qu’un producteur sur deux présentait un niveau élevé de détresse psychologique et que 73,5 % étaient régulièrement stressés. Rien pour attirer les jeunes.

Photo Stevens LeBlanc

Aide financière adaptée

Le seul moyen de rendre l’agriculture intéressante pour la relève passe par une aide financière adaptée à la réalité d’aujourd’hui, ajoute M. Langlois.

«Ça prend de l’argent à la base. Trop de gens pensent qu’on est hyper subventionnés, alors que ce n’est vraiment pas le cas. On ne reçoit pratiquement rien. Lorsqu’il y a de l’argent de disponible, c’est rendu tellement compliqué, que c’est presque impossible de se qualifier», dit-il.

Ce qui fait la fierté de cet agriculteur, c’est d’abord et avant tout le sentiment de poursuivre le travail amorcé par son ancêtre. Depuis 1667, cette ferme est restée aux mains de Langlois. Médé et son frère, Daniel, représentent la 11e génération, et la 12e est en chemin.

«L’agriculture, c’est rendu trop complexe. Je passe de deux à trois jours par semaine à remplir de la paperasse. Les coûts augmentent à chaque année, mais les produits restent au même prix», témoigne Nathalie Langlois, la sœur de Médé qui s’implique dans l’entreprise.

Pas de Souveraineté alimentaire

La souveraineté alimentaire, oubliez ça!, affirme M. Langois. Il n’y croit pas du tout, à moins d’un changement draconien de mentalité de la part des consommateurs, qui préfèrent acheter du brocoli de la Californie moins cher pour le panier d’épicerie qu’un brocoli cultivé au Québec qui représente une lourde charge sociale et fiscale pour l’agriculteur.

«On est très loin!» a conclu M. Langlois, qui est producteur du fameux blé d’Inde de Neuville et dont la ferme maraîchère compte une quarantaine de vaches laitières.