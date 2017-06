Les secrets du melon d’eau

Fruit vitaminé bien connu qui annonce le beau temps, le melon d’eau est le nouvel ingrédient beauté de l’été. Les grandes marques de beauté coréennes, d’où plusieurs tendances naissent, s’en sont littéralement emparées. De plus en plus utilisé en cosmétique, il gagne en popularité sur notre continent depuis que Beyoncé en a vanté les mérites, allant même jusqu’à investir dans une boisson faite de melon d’eau pressé à froid. Mais Beyoncé n’en est pas la seule adepte. La mannequin ­Miranda Kerr s’en sert comme masque de beauté, alors que Khloé Kardashian lui attribue sa perte de poids importante.

1. Pour ses qualités d’hydratation : La pastèque rafraîchit. Tout comme l’eau de coco présente dans de nombreux produits, le melon d’eau est reconnu comme une excellente source d’hydratation, qu’il soit bu ou utilisé dans des produits de cosmétique. Il contient 92 % d’eau, régularise la température corporelle et contribue au transport des nutriments et de l’oxygène vers nos cellules. Il favoriserait aussi la récupération musculaire après un effort physique.

2. Pour ses vertus anticapiton : Le melon d’eau aurait des vertus détoxifiantes qui favorisent l’élimination des toxines. Il ­agirait comme allié dans la perte de poids. Peu calorique, il contient du sucre, des fibres et des vitamines A et C, ce qui en fait un aliment idéal à intégrer à son alimentation. Il aurait ainsi un pouvoir de déstockage des graisses.

3. Pour ses pouvoirs anti-âge : La pastèque est une grande source d’antioxydant. On en trouve notamment dans son écorce. Elle aurait des propriétés antirides, contribuant à la régénération cellulaire pour reconstruire les tissus. Elle ­procurerait un effet tenseur intéressant, améliorant l’élasticité de la peau.

4. Pour ses bienfaits antipollution : L’extrait de melon d’eau, le Citrullus lanatus, a démontré en laboratoire sa capacité à défendre la peau et à la renforcer contre les effets néfastes de la pollution et de l’exposition au soleil. Et sa concentration en bêta-carotène – ça peut paraître surprenant – prolongerait la durée de vie du bronzage.

