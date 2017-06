Même les fanatiques ne sont plus bernés

En somme, le nouveau schéma tactique employé par l’Impact devait permettre à l’équipe de s’améliorer défensivement. Comme j’insiste depuis plusieurs années déjà sur la nécessité de renforcer ce secteur de jeu, je ne me suis pas plaint de cette décision.

Ceci dit, il existe des nuances importantes en une formation spécifique, qui est ni plus ni moins qu’un placement des joueurs sur le terrain, la stratégie employée pour déployer ce système et – finalement – la performance individuelle de chaque joueur.

Comme ancien défenseur, je suis très sensible et je comprends bien le défi que pose cette position. J’anticipe les difficultés que les défenseurs peuvent rencontrer, les erreurs qui peuvent survenir et je peux remettre en perspective les mauvaises performances. Mais samedi, je suis arrivé à une impasse : impossible de rester positif envers la situation.

À chaque match, les joueurs et les entraîneurs du XI montréalais font passer pour des génies ceux qui, comme moi, pensent que la défense est un problème dans cette équipe.

Bien qu’ils y travaillent et en sont sûrement conscients, le groupe ne peut rien contre le manque de qualité qui afflige ce groupe. On a essayé beaucoup d’idées différentes avec ce groupe depuis deux ans et on a vu les limites de celui-ci.

Le dos de Piatti

Par moment, l’Impact n’a d’autre choix que de tout mettre sur le dos de son attaque. Mais on joue avec le feu si on croit que Nacho Piatti, Matteo Mancosu, Blerim Dzemaili, Anthony Jackson-Hamel ou Dominic Oduro pourront toujours sauver les marrons du feu.

Si au cours d’un match ils sont moins efficaces, le bleu-blanc-noir ne sera pas en mesure de tenir son bout bien longtemps face aux meilleures équipes du championnat.

De plus, l’Impact ne doit pas se contenter de faire match nul. Depuis le début de la saison, il y en a eu plusieurs dont on s’est dit satisfait, mais ça ne trompe personne.

Même les plus fervents partisans de l’Impact, ceux qui le défendent à la vie à la mort, n’y sont plus bernés : cette équipe a besoin de renfort si elle veut rééditer le parcours des séries éliminatoires de l’an dernier.

La bonne nouvelle, c’est que la deuxième fenêtre des transferts s’ouvre très bientôt, dès le début juillet. À ce moment, ce sera à l’état-major de jouer et d’apporter ce talent qui fait cruellement défaut au XI montréalais en ce moment.

Vers la Ville Reine

L’Impact à une autre occasion de s’emparer de la Coupe de Voyageurs ce soir à Toronto.

Pas question de ruminer la défaite de samedi à Columbus, il faut se concentrer à plein sur ce match retour face à un adversaire de toujours.

Après un match nul de 1 à 1, tout est encore possible pour la troupe de Mauro Biello, mais tout le monde sait que le défi est colossal. Depuis le début de l’année, le Toronto FC s’avère comme une, sinon la meilleure équipe de la MLS.

Malgré tout, le bleu-blanc-noir est en mesure de créer une surprise au BMO Field parce qu’il a la capacité de marquer sur n’importe quel terrain. En ce sens, on se demande encore si Nacho pourra distiller encore un peu de magie à l’attaque.

En somme, une victoire serait sûrement vue comme un baume sur les difficultés rencontrées jusqu’ici. Mais il faudra garder en tête que les problèmes identifiés depuis longtemps s’évanouiront soudainement. Ils y seront toujours tant que l’Impact ne les aura pas réglés.