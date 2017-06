Mon collègue est paresseux

Votre collègue consacre deux heures à son heure de lunch, fait des dizaines d'appels personnels par jour et pique un roupillon sur sa chaise de bureau ? Bref, il se la coule douce pendant que vous vous tuez à la tâche...

Vous n’êtes pas seul. D’après une étude de l’Université Carleton à Ottawa, 20 % des gens s’identifient comme des procrastinateurs chroniques.

Comment gérer un collègue paresseux ?

L’examen entre pairs

Mark Goulston, coauteur de Real Influence : Persuade Without Pushing and Gain Without Giving In, propose la méthode de l’examen entre pairs. Sur des feuilles, les membres de l’équipe inscrivent les qualités ainsi que les faiblesses de chacun de ses coéquipiers au travail. Une fois le document redistribué aux bonnes personnes, les collègues verront leurs points forts et ce qu’ils devraient améliorer. Leur faire prendre conscience de leurs gestes pourrait suffire à corriger leur comportement.

Lui parler discrètement

Si vos collègues ne font pas leur travail et que ceci affecte négativement le vôtre, dites-leur. « Mais gardez l’esprit ouvert, ne portez pas d’accusations et ne présumez pas qu’il est “paresseux” », explique Gregory Chung-Yan, professeur en psychologie industrielle et organisationnelle à l’Université de Windsor. Il pourrait y avoir des circonstances atténuantes que vous ignoriez, comme des problèmes familiaux, ou un malentendu concernant sa description de tâches.

Ne vous laissez pas distraire par de telles situations. Concentrez votre énergie à être le meilleur employé possible, indépendamment de ce que font les autres autour de vous.