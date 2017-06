Où est le deuxième but?

Nous avons grandi en jouant au baseball avec des positions bien définies, mais si la tendance se maintient, ça risque de se compliquer un peu.

Si vous avez vu le film Moneyball ou si vous avez lu le livre du même nom paru en 2003, vous avez connu l’histoire d’une équipe d’un petit marché (les A’s d’Oakland) qui établit sa formation en se basant sur les statistiques avancées. On y voit de nouvelles façons d’analyser et d’évaluer des joueurs pour tenter de rivaliser avec les clubs ayant des masses salariales plus élevées.

L’ère Statcast

Ce que vous avez vu avec Moneyball n’était vraiment que la pointe de l’iceberg. C’est hallucinant toute l’information qui est maintenant à la disposition des équipes du baseball majeur et ce que les gérants décident de faire ou ne pas faire avec cette information.

Le baseball majeur est dans une nouvelle ère, l’ère Statcast.

C’est un outil ultrarapide et ultraprécis qui permet aux équipes d’analyser et d’interpréter chacun des mouvements et gestes des joueurs. On calcule tout ! Temps de réaction, rotation de la balle, force de contact, etc.

Depuis quelques années, les 30 formations du baseball majeur ont une équipe d’analystes qui tentent d’utiliser ces données pour donner un avantage à l’équipe sur le terrain, dans l’espoir de remporter des matchs.

Nouveaux outils

Vous voyez de plus en plus de receveurs avec une fiche de tendances des frappeurs à un poignet ou des voltigeurs avec des tracés de positionnement pour chaque adversaire dans leur poche arrière. Les joueurs se servent de plus en plus de ces données comme un quart de la NFL avec ses options de jeux à la ligne de mêlée.

Les Astros de Houston sont la première équipe à remporter 50 matchs cette saison. Ils sont également les meneurs en positionnement de « défense spéciale », communément appelée le shift.

Le gérant A.J. Hinch joue les probabilités sans arrêt. Il n’hésite jamais à placer ses quatre joueurs d’avant-champ du même côté du losange si l’information qu’il possède lui dit que le frappeur a tendance à frapper la balle de ce côté.

Tout ce qui compte pour lui c’est de couvrir cette zone. Il n’hésite pas non plus à utiliser quatre voltigeurs si la situation le dicte.

Et il n’est pas le seul.

De 3 000 à 35 000

L’an dernier, le baseball majeur a vu plus de 35 000 shifts lors des matchs.

Juste pour vous donner une idée de la direction que prend le baseball, il y en avait eu à peine 3000 en 2010.

Ne soyez pas surpris si le commissaire suggère une réglementation limitant ou éliminant le shift.

D’ici là, dans quelques années, si j’ai à dire à un jeune joueur d’aller jouer au deuxième but, il risque de me regarder et de me demander « c’est où exactement le deuxième but ? »