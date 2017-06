Où trouver un conseiller d’orientation ?

Envie de renouveau dans votre carrière ? Un conseiller d’orientation peut vous aider à y voir plus clair et à faire les bons choix.

Déterminez tout d’abord le budget que vous voulez consacrer à cette démarche professionnelle. Sur le site de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, vous trouverez une liste de professionnels qui œuvrent dans le secteur privé. Les universités francophones qui offrent un programme en sciences de l’orientation proposent, quant à elles, des services d’orientation au public. L’idéal pour ceux qui ont un budget plus serré ! C’est un étudiant au baccalauréat ou à la maîtrise — supervisé par un conseiller d’orientation — qui vous accompagnera. La clinique de counseling et d’orientation de l’Université Laval, le Centre étudiant de soutien à la réussite de l’Université de Montréal et la clinique carrière de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) sont d’excellents endroits pour amorcer votre démarche.

Enfin, les centres locaux d’emploi, les carrefours jeunesse-emploi et plusieurs organismes sans but lucratif consacrés à l’aide à l’emploi peuvent également vous aider.

De nombreuses ressources existent, profitez-en si vous souhaitez être guidé dans votre changement de carrière.

Pour en savoir plus : www.orientation.qc.ca