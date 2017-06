Shakira en concert à Montréal en janvier

Il fera chaud au moins une journée à Montréal l’hiver prochain. Shakira viendra chanter et danser au Centre Bell le 19 janvier 2018 dans le cadre de sa tournée mondiale «El Dorado».

Entre 84,50 $ et 202,50 $ l’unité, les billets seront mis en vente vendredi à midi sur evenko.ca.

La star colombienne en profitera notamment pour faire la promotion de son plus récent album du même titre lancé en mai. Parmi les nouvelles pièces de Shakira, notons «Chantaje», proposée en duo avec Maluma et dont le clip sorti à la fin de 2016 a déjà été visionné 1,4 milliard de fois sur YouTube.

La prochaine tournée de la chanteuse de 40 ans doit s’amorcer le 8 novembre à Cologne, en Allemagne, et se conclure le 10 février 2018 à Las Vegas, au Nevada. Outre Montréal, un seul autre arrêt en sol canadien est prévu: un spectacle à Toronto a été annoncé pour le 20 janvier.

Maman de deux petits garçons nés de son union avec le joueur de soccer espagnol Gerard Piqué, Shakira a plusieurs succès à son palmarès musical, dont «Whenever, Wherever», «Underneath Your Clothes», «Hips Don’t Lie» avec la collaboration de Wyclef Jean, «She Wolf» et «This Time for Africa», chanson officielle de la Coupe du monde de soccer en 2010.