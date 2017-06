Sherbrooke pourra aller de l’avant avec son projet de quartier dédié à l’entrepreneuriat

SHERBROOKE | La Ville de Sherbrooke a annoncé qu’elle deviendra propriétaire de l'immeuble abritant le bar de danseuses nues Studio Sex l'automne prochain, ce qui lui permettra d’aller de l’avant avec son projet de quartier dédié à l’entrepreneuriat.

Aucune date pour sa démolition n'a toutefois été décidée.

En mars, la ville avait entrepris des procédures d'expropriation à l'endroit de la compagnie Divertissement HJ Inc. Les propriétaires, un homme et une femme de Laval, n'ont pas contesté l'avis d'expropriation.

Le Studio Sex, situé rue Wellington Sud, est le seul immeuble qui n'appartient pas encore à la ville dans le cadre du projet Well Inc. La Ville souhaite implanter à cet endroit un quartier dédié à l’entrepreneuriat regroupant des organismes de développement économique et des entrepreneurs privés.

Sur les terrains du Studio Sex, la Ville prévoit agrandir le stationnement de la rue du Dépôt et y construire des immeubles de bureaux.

L'avocat des propriétaires, Frédéric-Antoine Lemieux, a précisé que le processus de négociations est bien amorcé. Chacune des parties a mandaté une firme d'experts afin de déterminer la valeur réelle de l'immeuble, du fonds de commerce et de la compensation à être versée pour la perte de revenus.

La ville avait offert 400 000 $ au départ, offre qu'avaient refusée les propriétaires.

Le transfert du titre de propriété est prévu pour le 30 septembre. La ville devra alors verser une indemnité prévisionnelle, à moins que le Tribunal administratif du Québec ait déjà décidé du montant à être versé en guise de dédommagement.

Une somme de 285 000 $ avait été prévue dans les réserves financières de la ville à cet effet.

L'avocat des propriétaires Chun Qiu Lou et Yvonne Yi Huang a ajouté ne pas être autorisé à indiquer si le couple compte déménager ses activités.