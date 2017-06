Voici le château dans lequel vivront Beyoncé, Jay Z, Blue Ivy et les jumeaux pour les prochains mois

Beyoncé, Jay Z, Blue Ivy et les jumeaux tout neufs iront se reposer pendant quelques mois dans cette villa en Californie qui ne laissera personne indifférent. Beyoncé a accouché par césarienne, la semaine dernière, d’une petite fille et d'un petit garçon dont les noms ne sont pas encore officialisés.

La Villa Contenta, parmi les demeures les plus onéreuses des États-Unis, compte 10 chambres à coucher et 14 salles de bain. De quoi inviter toute la famille de Queen Bee et Jay. Tina Knowles, la mère de Beyoncé, serait déjà sur les lieux afin d’aider les nouveaux parents.

La magnifique propriété est située sur le bord de l’océan Pacifique. Elle comporte une salle de cinéma, une salle de billard et une salle à manger pouvant accueillir 24 personnes.

MLS

MLS

MLS

MLS

Elle est également dotée d’un natatorium au plafond impressionnant.

MLS

MLS

L’extérieur est magnifiquement aménagé, avec des centaines de rosiers, une piscine creusée, un terrain de tennis et une vue imprenable sur l’océan.

MLS

MLS

MLS

MLS

Jay Z et Beyoncé louent la propriété pour la somme de 400 000 $ par mois.