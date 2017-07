BLASZKEWYCZ, Jeanne



À Montréal, le 23 juin 2017, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Jeanne Blaszkewycz, épouse de feu Monsieur Yvan Blaszkewycz.Elle laisse dans le deuil ses enfants, feu Diane, Michel et Hélène, ses petits-enfants Chloë, Étienne et Daphné, ses soeurs Blanche et Aline, son ami de coeur Guy, ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Saint-Georges pour le soutien et les bons soins prodigués.