CHABOT, Hercule



À Saint-Hyacinthe, le 21 juin 2017, à l’âge de 92 ans, est décédé monsieur Hercule Chabot, époux de feu Gilberte Fernet.Il laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Ellen), Réal (Micheline) et Carole, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.Une célébration de la Parole aura lieu le mardi 4 juillet 2017 à 11h, en la chapelle du complexe funéraire:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2www.lesieuretfrere.com 450-359-0990La famille recevra les témoignages de sympathie à compter de 9h30.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés de la famille.