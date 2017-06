BERGERON, Thérèse



Paisiblement et entourée des siens, à son domicile, le 21 juin 2017, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Thérèse Bergeron, épouse de feu M. Clermont Gagnon.Elle laisse dans le deuil ses fils Yvon (Ghislaine) et Rémy (Louise), ses petits-enfants Lucie (Patrick), Marc-André (Marie-Pier) et Nadia (Daniel), ses arrière-petits-enfants Audrey-Ann, Alexia, Lohan, Liam, Noah, Livia et Rosalie, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au:ROSEMÈREle dimanche 2 juillet de 14 à 17 heures et de 19 à 21 heures. Une réunion de prières aura lieu cette même journée à 20h30 au salon.