Marcel Cochelin





C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Marcel Cochelin à Laval, le 20 juin 2017, à l’âge de 85 ans. Époux de feu Mme Madeleine Bouchard-Cochelin et conjoint de Mme Huguette Morin-Gélinas.Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Evelyne), Normand (Brenda), Elyse (Darren), ses petits-enfants Marc-André, David (Marie-Claude), Brian, Alex, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.Marcel Cochelin issu d’un père Français et d'une mère venant de l’Ile d’Anticosti, avait 3 soeurs et 3 frères. Il a oeuvré dans le domaine de la construction toute sa vie, tout particulièrement le domaine de la toiture. Avec ses frères, il a fondé la compagnie Central Roofing. En 1960 il fonde Couvreur Chomedey Inc. et très jeune, ses fils ont été initiés et entraînés au métier de couvreur, évidemment ses petits-fils se sont joints à l’équipe. L’ardeur au travail transmise, fait que la compagnie existe toujours aujourd’hui.La famille vous accueillera au complexe Urgel Bourgie (Athos), 3955 ch. Côte de Liesse, Ville St-Laurent (Québec), H4N 2N6, angle boul. Ste-Croix, samedi le 1er juillet 2017, de 11:00 à 15:00 suivi d’une liturgie de la Parole à la chapelle du complexe.