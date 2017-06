BÉLANGER, Régine



À Varennes, le 19 juin 2017, à l'âge de 74 ans, est décédée Madame Régine Bélanger, épouse de feu Monsieur Gaston Turcotte et mère de feu Caroline Turcotte.Elle laisse dans le deuil sa fille Sophie (Bernard), son petit-fils Yohan, ses soeurs, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le samedi 1er juillet 2017 de 9h30 à 13h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 13h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation La Source Bleue serait apprécié en la mémoire de Régine Bélanger.