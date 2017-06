BOUTHILLETTE, Johanne



À St-Jérôme, le 24 juin, à l’âge de 59 ans et 363 jours, est décédée Johanne Bouthillette, épouse de Gilles Deschênes.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Geneviève Côté, son fils Jean-François Côté, sa mère Odette Bouthillette, son frère Michel, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 1er juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 20h30.