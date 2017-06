MAYRAND, Marie-Paule

(née Julien)



À Montréal, le 18 juin 2017, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Marie-Paule J. Mayrand, épouse de feu Jules Mayrand.Elle laisse dans le deuil ses filles Diane et Lison, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.Les funérailles auront lieu le samedi 1er juillet 2017 à 14h, à l'église St-François-d'Assise, 700 rue Georges-Bizet à Montréal. Ses filles vous accueilleront à compter de 12h30.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Jeanne-Le Ber pour le soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à une fondation de votre choix serait apprécié à la mémoire de Madame Marie-Paule J. Mayrand.